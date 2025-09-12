La Junta continúa en Niebla y en Valverde del Camino su puesta en valor del Plan Itínere II

VALVERDE DEL CAMINO/NIEBLA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos, ha visitado las obras que se están ejecutando en los caminos de Las Mesas y El Melero, en Niebla y Valverde del Camino, por un valor de 250.000 euros, con cargo al Plan Itinere II. Se trata de dos actuaciones, una de ellas, la de Niebla, ya finalizada, y la otra, la de Valverde del Camino, en ejecución, basadas en el desbroce y limpieza de las cunetas, en la colocación de zahorra artificial, y en la realización de badenes y losas de hormigón.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante la visita, Burgos ha destacado "la importancia que tiene para ambos municipios estas mejoras de los caminos, en la medida en que contribuyen a facilitar en tránsito de los vecinos de esas zonas, especialmente de los agricultores y ganaderos de esos municipios, lo que favorece la actividad, el empleo y la fijación de la población al territorio rural".

El delegado ha estado acompañado por el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, y la alcaldesa de Valverde del Camino, Syra Senra, quienes han agradecido a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, estas inversiones, por "ayudar a favorecer las fincas de olivar, cítricos y otros cultivos, así como a las granjas avícolas que funcionan mejor con estos caminos en las condiciones óptimas".

Los caminos rurales son infraestructuras "indispensables" para garantizar "la productividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, facilitando el tránsito de vehículos, maquinaria y personas". Las actuaciones del Plan Itínere II son cofinanciadas al 75% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y se incluyen en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022.