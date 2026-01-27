La Junta da a conocer en Huelva las ayudas de Andalucía Trade al sector de los áridos

La delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Huelva, gerente de Trade Huelva, Lucía Núñez, en la jornada sectorial de áridos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Huelva, gerente de Trade Huelva, Lucía Núñez, ha participado en la jornada sectorial de áridos celebrada en la Gerencia Provincial de Andalucía Trade, con el objetivo de dar a conocer las líneas de ayudas e incentivos a la inversión que la agencia pone a disposición del tejido empresarial andaluz.

Durante el encuentro, dirigido específicamente a empresas del sector extractivo y de los áridos, se han presentado las dos principales líneas de incentivos de Andalucía Trade, ayudas que tienen cofinanciación Feder 2021-2027: los incentivos para el desarrollo industrial, destinados a proyectos de inversión que fomenten el crecimiento y la mejora de la competitividad de las pymes, y los incentivos a la I+D+i, orientados a impulsar la innovación y la transformación tecnológica del tejido productivo, ha indicado la Junta en una nota.

Lucía Núñez ha destacado la importancia de este tipo de jornadas "para acercar los recursos públicos a las empresas, resolver dudas y facilitar que un mayor número de proyectos empresariales puedan beneficiarse de estas ayudas", subrayando el "papel estratégico" del sector de los áridos en la economía provincial y "su contribución al desarrollo industrial y a la obra pública".

En la jornada han participado empresas del sector, así como el presidente de la Asociación de Áridos de Andalucía, Juan Lorenzo González, y la tesorera del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en Minas de Huelva, Vanesa Domínguez, además de representantes de distintas entidades vinculadas a la minería, la construcción y el medio ambiente.

El programa ha incluido, además, la intervención de una empresa invitada, Antonio España e Hijos, que ha compartido su caso de éxito con Andalucía Trade en Huelva, poniendo en valor el impacto positivo de estos incentivos en la mejora de la competitividad y el desarrollo de su actividad empresarial.

Estos encuentros técnicos tienen como finalidad llegar a un mayor número de empresas del sector y del tejido productivo provincial, promoviendo el aprovechamiento de las ayudas y fomentando la inversión, la innovación y la creación de empleo en la provincia de Huelva.