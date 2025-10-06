La Junta destaca que los centros de salud de Huelva realizan en verano casi 700.000 asistencias, "un 3% más" que en 2024

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha subrayado este lunes que los centros de salud de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña han realizado en los meses de julio y agosto "un total de 693.483 asistencias", lo que "supone un incremento del 3,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 672.568".

Según ha indicado la administración andaluza en una nota, este es uno de los datos más reseñables del balance de su Plan de Verano 2025, el operativo puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con "el objetivo de que el sistema sanitario público mantenga una atención de calidad a la ciudadanía durante los meses estivales, al tiempo que los profesionales disfrutan de sus merecidas vacaciones".

La Junta ha señalado que dicho operativo ha permitido "dar respuesta a la necesidades tanto de la población local como del amplio volumen de personas que visitan la provincia en estas fechas, fundamentalmente las localidades de la costa onubense". El director gerente de los distritos, Antonio Ortega, ha agradecido "el esfuerzo y compromiso de los profesionales por ofrecer en todo momento la mejor atención posible a la ciudadanía, sin cuya implicación toda esta planificación no funcionaría".

Apunta así que el incremento de actividad registrado ha sido "mayor" en los servicios de urgencias (SUAP), con 108.946 asistencias frente a 98.873, que "implica un 10% más respecto al verano de 2024". Le siguen las consultas programadas de los médicos de familia, "que han sido 336.423, un 5% más en comparación al año pasado (320.803), y de Pediatría, con 34.282, un 2% más (33.496)". Por su parte, en el personal de Enfermería, "las asistencias llevadas a cabo han descendido un 2,6% (de 219.396 a 213.832) en relación a las estadísticas de 2024".

En lo que respecta en concreto a la atención urgente, "el aumento ha sido generalizado en todos los SUAP", si bien reseña el SAS que en los de los centros costeros de El Portil, Isla Cristina, La Antilla y Lepe "ha crecido por encima del 10%, lo mismo que se ha producido en el de la capital (DCCU) y Aljaraque, todos ellos reforzados con profesionales extraplantilla durante el periodo veraniego". En el ámbito de influencia del Condado-Campiña, ha sido "ligeramente superior" en los de los municipios de Palos de la Frontera, Bonares y San Juan del Puerto.

Igualmente ha aumentado la actividad ordinaria de los médicos de familia y pediatras en varios centros de salud, "de forma muy significativa" en los de Aljaraque, Moguer, Bollullos, Gibraleón, San Juan, Trigueros y La Orden, en la capital, donde, "a pesar de tratarse de un periodo vacacional, han crecido las visitas programadas".

CONTINUIDADES ASISTENCIALES

Destaca la Junta que "la adecuada gestión de las ausencias y de los refuerzos médicos y enfermeros disponibles para el Plan de Verano 2025, así como el esfuerzo añadido de los profesionales realizando jornadas asistenciales presenciales o telefónicas fuera de su horario habitual, ha posibilitado abordar esta mayor frecuentación asistencial, en un contexto de enorme dificultad para la contratación de médicos de familia por la falta de efectivos en las bolsas de empleo".

En este sentido, indica que en los meses de julio y agosto "se han realizado 623 jornadas de continuidad asistencial, un 287% más que el verano pasado, en que se efectuaron 217".

Además, este año se han implementado por primera vez continuidades asistenciales para la prestación del servicio de Distrito Digital (153), mediante las que médicos de familia han atendido telefónicamente a pacientes pertenecientes a un centro diferente al suyo "como medida de refuerzo". Diariamente de lunes a viernes, en los meses de julio y agosto se han ofrecido en el distrito "una media de 22,8 continuidades asistenciales y de 3,6 en el caso de las digitales, el equivalente a disponer de 26 facultativos más".

Como novedad, "también por primera vez" la enfermería ha realizado jornadas de continuidad asistencial "fuera de su jornada habitual", un total de 137, "sin repercutir no obstante en el aumento de su estadística asistencial en este periodo".

TIEMPO DE RESPUESTA

En cuanto a otros indicadores, a pesar del "incremento" de la capacidad asistencial, el tiempo medio de respuesta entre la solicitud de cita por parte del usuario y la resolución de esta "ha crecido levemente, aunque con una variabilidad importante entre centros, situándose por encima de seis días en algunos puntos como los de Lepe, Adoratrices (Huelva capital), Ayamonte y Bollullos y por debajo de 36 horas en los consultorios locales. Una mayor frecuentación de la población autóctona, pero sobre todo de la foránea, justifica dicho crecimiento en la demora", ha señalado la Junta.

Desde la gerencia del distrito aseguran que "la adecuada gestión de los propios recursos, unido al personal de refuerzo incorporado, ha permitido adaptar la oferta laboral al incremento de la actividad tanto ordinaria como urgente producida en los meses de verano, en los que nuestra provincia no sólo hace frente a la demanda de su población adscrita, sino que asume además la de otras provincias andaluzas y españolas".