La Junta destaca el Congreso Internacional de Frutos Rojos de Huelva como "cita ineludible para el sector"

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, durante la inauguración del undécimo Congreso Internacional de Frutos Rojos de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Consolación Vera, ha señalado que undécimo Congreso Internacional de Frutos Rojos que la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva) es una "cita ineludible para el sector".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Vera ha participado en el acto de inauguración del congreso que organiza la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva) organiza esta semana en Huelva.

Durante el acto, Vera ha destacado que se trata de "una cita ineludible para los profesionales del sector al servir de punto de encuentro a numerosas personas dispuestas a seguir trabajando por el futuro de los berries".

En su intervención, la viceconsejera ha remarcado que este evento contribuye a "encontrar nuevas oportunidades" a través, ente otras cuestiones, de iniciativas novedosas ligadas a la producción, la comercialización o la puesta en valor de los frutos rojos en los mercados.

En cuanto al Gobierno andaluz, Consolación Vera ha remarcado su apoyo al sector apostando por "una interlocución constante con las asociaciones, interprofesionales y organizaciones profesionales agrarias que es fundamental para poder conocer sus necesidades".

"Trabajamos de la mano porque sólo así es posible dar respuesta a lo que realmente preocupa a los andaluces", ha subrayado la viceconsejera de Agricultura.