Junta destaca que una "financiación récord" y mejoras en personal harán "histórica" la legislatura en las universidades

HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Ramón Herrera, ha subrayado que esta legislatura será "histórica" para las universidades andaluzas tras haber acometido "la mayor reforma del sistema universitario público andaluz en los últimos 30 años", toda vez que ha añadido que "se afronta el último año en las mejores condiciones, con una financiación récord, una oferta renovada de títulos y mejoras salariales para el conjunto del personal gracias a los acuerdos alcanzados entre todos".

Así se ha pronunciado Herrera durante el acto de inauguración del curso académico 2025/2026 de la Universidad de Huelva (UHU), donde ha puesto de relieve el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía con las universidades públicas, que este año cuentan con "una financiación récord" de 1.757,9 millones de euros a través del modelo de financiación, lo que supone "un incremento cercano al 30% desde el año 2018, aumento que en el caso de la institución académica onubense -que cerró el ejercicio 2024 con 21,5 millones de euros de remanentes no afectados-- se sitúa en el 22%", según ha indicado la Junta en una nota.

Del mismo modo, y sobre la oferta académica, el secretario general de Universidades ha resaltado que este curso 2025/2026 las universidades públicas van a estrenar el mayor número de nuevas titulaciones, en torno a 40, que se adaptan a la demandas sociales, empresariales y del alumnado. Estas enseñanzas se engloban dentro de la planificación aprobada por la Junta y que contempla ya la implantación de casi 200 títulos hasta el curso 2028/2029, tras la reciente aprobación de otras 15 nuevas titulaciones después del proceso de revisión iniciado por la Consejería en mayo.

En lo que respecta a la Universidad de Huelva, esta estrena este curso el grado de Física, un título interuniversitario que coordina la UHU y que impartirá también la Universidad de Almería (UAL). Además, la onubense ha lanzado para este año el grado de Geología con mención dual, una modalidad que posibilita que el estudiantado compatibilice su proceso formativo con una actividad retribuida en una empresa o institución. La Junta acaba de aprobar también el máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias para incorporar a la programación académica de la Universidad de Huelva en el curso 2027/2028.

Además, ha destacado la apuesta "estratégica" por el grado de Medicina, que desde el pasado curso se puede estudiar en la UHU, y del que se ofertan en torno a 1.300 plazas de nuevo ingreso en las universidades públicas andaluzas, lo que "hará que sea el año en el que más estudiantes ingresen en el sistema público en los grados de esta especialidad". Además, ha recordado que Andalucía es la comunidad donde el precio de los créditos en esta carrera es "el más barato de España".

COMUNIDAD CON MAYOR AUMENTO DE PLAZAS PÚBLICAS

Igualmente, el secretario general de Universidades ha resaltado que Andalucía es además la comunidad autónoma que más plazas públicas de nuevo ingreso de grado, máster y doctorado ofrece para el presente curso al estudiantado universitario en el conjunto del país, con un total de 78.773, casi el 18% de la oferta pública disponible a nivel nacional.

Al respecto ha apostillado que "mientras que en España las plazas de grado de nuevo ingreso en las privadas supone un 35% del total, en Andalucía no llega al 11%".

Por otra parte, y sobre las mejoras en las condiciones laborales para el personal universitario, Herrera ha subrayado que esta legislatura se han alcanzado acuerdos "históricos". "Lo hemos hecho con diálogo con las universidades y las organizaciones sindicales", ha añadido.

En este sentido se ha referido a la convocatoria anual de los complementos autonómicos para el personal docente e investigador (PDI), que en 2024 ha beneficiado a 599 miembros de la comunidad universitaria en la UHU --13.000 en toda la comunidad--, mientras que la convocatoria de 2025 ha recibido 3.670 solicitudes.

Asimismo, ha indicado que entre los retos pendientes de la Consejería de Universidad está la aprobación de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), pendiente del informe del Consejo Consultivo para remitirla al Parlamento, y que incluye por primera vez aspectos relacionados con la vivienda y las residencias. Ha aludido también a la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), actualmente en el Consejo Consultivo.

DECRETO DE PRECIOS PÚBLICOS "MÁS SOCIAL" DE TODA ESPAÑA

Por último, Herrera ha reivindicado que el decreto que regula los precios públicos universitarios en Andalucía es "el más social" de toda España, con medidas de "calado" como "la congelación un año más de los precios de las matrículas o la ampliación de la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula a aquellos universitarios que no cumplan los requisitos a causa de un accidente o enfermedad graves".

Al margen de estas medidas recogidas en el decreto de precios públicos, se ha referido a otras iniciativas sociales adoptadas en esta legislatura como la reserva del 1% adicional de plazas de ingreso para alumnos en situación de vulnerabilidad, una medida de la que se han beneficiado 342 jóvenes durante los cursos 2023-2024 y 2024-2025, a los que hay que sumar los 241 que lo harán el próximo año académico, hasta un total de 583.

En el caso de la universidad onubense, 12 estudiantes han comenzado el grado mediante este cupo en los dos cursos anteriores, mientras que 9 lo harán en el curso 2025-2026.