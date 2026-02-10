La Junta destaca el liderazgo de Huelva en la minería metálica en la presentación del Mining and Minerals Hall

Foto de familia del encuentro organizado por Aminer. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Industria, Energía y Minas ha puesto en valor el papel estratégico de la provincia de Huelva en la minería metálica europea durante el encuentro organizado por Aminer, en el que se ha presentado el Mining and Minerals Hall 2026.

El acto ha contado con la participación del director general de Minas, Jesús Portillo, y de la delegada territorial de Industria, Energía y Minas en Huelva, Lucía Núñez, quien ha intervenido en la mesa redonda junto al presidente de Aminer, Enrique Delgado Palomo, y ha clausurado el encuentro.

Durante su intervención, Núñez ha subrayado que "Huelva es actualmente un pilar esencial para el desarrollo de la minería metálica en España y en Europa, con un sector moderno, competitivo y comprometido con la sostenibilidad". En este sentido, ha destacado que "la minería no solo garantiza el suministro de materias primas estratégicas, sino que genera empleo estable, riqueza y oportunidades para el territorio".

En este contexto, la delegada territorial ha subrayado el respaldo firme de la Junta a la industria extractiva, recordando la aprobación de la Estrategia de Minería Sostenible en Andalucía 2030, como hoja de ruta para impulsar un sector moderno, competitivo y alineado con los criterios ambientales y sociales.

Núñez ha destacado que esta estrategia se está materializando en medidas concretas, como la convocatoria de concursos de derechos mineros caducados, que permiten reactivar recursos estratégicos y atraer nuevas inversiones, así como en la agilización de los procedimientos administrativos. En este sentido, ha puesto como ejemplo la autorización del proyecto Masa Valverde, tramitado en un plazo de 26 meses, "un tiempo récord que demuestra que es posible compatibilizar el rigor ambiental con la eficiencia administrativa".

Asimismo, la delegada territorial ha avanzado que la Junta pondrá en marcha nuevas líneas de ayudas dirigidas al sector minero, orientadas a reforzar la innovación, la sostenibilidad y la generación de empleo de calidad, "con el objetivo de consolidar a Andalucía y, especialmente a Huelva, como un referente europeo en minería responsable".

En el transcurso de la jornada se han presentado los principales datos de la Memoria Socioeconómica de Aminer, que reflejan el peso del sector minero en la provincia. En 2024, las empresas del sector aportaron 1.040 millones de euros de valor añadido bruto, generaron 2.215 empleos directos y cerca de 11.400 empleos indirectos e inducidos, lo que representa el 4,8 % del empleo provincial y el 7,6 % del VAB total de Huelva.

La mesa redonda ha permitido analizar la importancia de la minería y de las materias primas para reforzar la autonomía estratégica de Europa, así como los principales retos a los que se enfrenta el sector. A este respecto, la delegada territorial ha señalado que "foros como el Mining and Minerals Hall permiten proyectar el potencial de Huelva y reforzar la cooperación entre administraciones, empresas y agentes del conocimiento".

El Mining and Minerals Hall 2026 se celebrará del 20 al 22 de octubre de 2026 en Sevilla, consolidado como una de las principales citas de referencia para la minería metálica europea.