La Junta destina 158.300 euros a la instalación del césped artificial del campo del 'Nuevo Alkaly' de Valverde (Huelva)

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado este jueves en la jornada de puertas abiertas en el campo de fútbol del 'Nuevo Alkaly' en Valverde del Camino (Huelva), el cual ha contado con la colocación de césped artificial gracias a una subvención de más de 158.000 euros de la Consejería de Cultura y Deporte.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en total, en la provincia de Huelva se han destinado 828.000 euros para actuaciones en instalaciones deportivas municipales.

Durante la visita, en la que ha estado acompañada por la alcaldesa del municipio, Syra Senra; la delegada de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva, Teresa Herrera, y el presidente del Club Deportivo Valverdeño 'La Amistad', Manuel Pérez Doblado, la consejera ha resaltado la "firme apuesta" del Gobierno andaluz con la localidad valverdeña.

Así, ha recordado otras actuaciones del Ejecutivo de Juanma Moreno en Valverde del Camino, como la reforma del Centro de Participación Activa (CPA) y la inversión de más de 143.000 euros para mejorar la climatización de ocho centros educativos del municipio.

Cabe destacar que la subvención otorgada para el campo de fútbol del 'Nuevo Alkaly' en Valverde del Camino, representa el 60% del coste total de la actuación, que incluye la instalación del césped artificial y un nuevo sistema de iluminación. En la provincia de Huelva, el Gobierno andaluz ha destinado un total de 828.000 euros a actuaciones en instalaciones deportivas municipales.

Con estas ayudas, la Junta de Andalucía apuesta por mejorar las instalaciones deportivas básicas y complementarias en las entidades locales con el fin de que los andaluces cuenten en sus municipios con unas instalaciones idóneas para practicar deporte, lo que contribuirá a su vez a la salud de los ciudadanos, y especialmente, de los más de 200 niños que disfrutan de este espacio, tal y como ha destacado la consejera.

"Es fundamental que las administraciones trabajemos de manera conjunta para hacer realidad los sueños de los vecinos, especialmente cuando se trata del disfrute de los más pequeños. Ver su alegría en el campo de fútbol es la mejor recompensa y demuestra la importancia de estas actuaciones", ha concluido la titular de Inclusión Social.