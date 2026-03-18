La Junta destina 18,8 millones para actividades culturales y protección del patrimonio de Huelva

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), preside en Huelva la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las actuaciones culturales y de protección del patrimonio en la provincia de Huelva puestas en marcha por la Consejería de Cultura y Deporte en el periodo 2022-2026, años en los que se ha invertido más de 18,8 millones de euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en concreto, en materia de conservación y restauración del patrimonio cabe destacar las intervenciones en el castillo de Niebla, donde se han invertido en los últimos dos años más de 700.000 euros y está prevista una inversión de 930.000 euros hasta 2028, el castillo de Sancho IV en Cumbres Mayores, así como las intervenciones en los yacimientos de Turóbriga, en Aroche, y en el dolmen de Soto (Trigueros).

Por otro lado, la intervención sobre la antigua sede del Banco de España para rehabilitación como futura sede del Museo de Huelva, en la plaza de las Monjas, ha sido otro de los proyectos principales de la Junta de Andalucía en esta legislatura. En total se han invertido más de 230.000 euros para la redacción del proyecto básico y de ejecución para la terminación de las obras, así como otras actuaciones necesarias para la consecución de este objetivo.

Además, próximamente, se publicará la licitación de las obras por un importe superior a los 13.626.000 euros. Mientras, se han reforzado las colecciones de bellas artes y arqueología del Museo de Huelva, con la incorporación de la colección Caballero-Thomas de Carranza, que "singulariza y refuerza" el museo dentro del panorama museístico español, con colecciones de primer nivel.

En este sentido, destacan las exposiciones 'Ídolos. Miradas milenarias desde el extremo suroccidental de Europa' (2023); 'La Joya. Vida y eternidad en Tartessos' (2025), y 'Algo camina hacia el infinito' (2025), muestra con la que se abrió el programa de actos para celebrar el centenario de la Generación del 27.

En relación con las ayudas para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso, han resultado beneficiarias un total de siete entidades --Alosno, Chucena, Cumbres Mayores, Higuera de la Sierra, Moguer, La Palma del Condado, y Puebla de Guzmán--, que podrán llevar a cabo los proyectos de restauración presentados en la convocatoria de 2025, por más de 172.000 euros.

A estas ayudas se suman las subvenciones dirigidas a las bandas y agrupaciones de música para la adquisición y renovación de instrumentos musicales. De estas ayudas se han beneficiado en la provincia de Huelva un total de 15 bandas de música procedentes de trece municipios onubenses --Aroche, Bonares, Cala, Cumbres Mayores, El Campillo, Higuera de la Sierra, Huelva, La Palma del Condado, Lepe, Villalba del Alcor, Zalamea la Real y Zufre--.

En el área de bibliotecas públicas, se han invertido más de 182.700 euros para la adquisición de libros, beneficiando a 54 bibliotecas municipales y se han comprado más de 11.600 libros en los últimos años, lo que contribuye al enriquecimiento de las publicaciones en estos espacios y a fomentar la lectura en los municipios onubenses.

Los planes generales de investigación en la Ciudad de Arucci-Turóbriga, en Aroche, y el yacimiento de La Torre y la Janera han liderado la inversión en materia de investigación del patrimonio, superando la cifra de los 514.000 euros en esta legislatura. A ello se suman las actividades de difusión vinculadas al patrimonio histórico, que alcanzan los 72.000 euros. Entre estas actividades merecen una especial atención las Jornadas Europeas de Arqueología y las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Por otro lado, durante esta legislatura se han intervenido doce de bienes del patrimonio cultural por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), entre los que destaca el Simpecado de la Hermandad del Rocío de Huelva. Asimismo, en este periodo se ha procedido a la elaboración del informe etnológico vinculado a la romería de El Rocío, actividades de transferencia vinculadas al análisis del yacimiento romano de Turóbriga o la documentación de 37 yacimientos en el embalse de Aracena.

En el ámbito musical, Huelva ha acogido seis conciertos del Programa Andalucía Sinfónica, una propuesta impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte con la finalidad de acercar la música sinfónica a todas la provincias andaluzas. En el caso de Huelva, se han celebrado cuatro conciertos durante la primera edición (2024) y dos en la segunda edición del programa (2025-2026). A estos conciertos, se añaden los dos cursos de Iniciación a la Música del Conservatorio Profesional Javier Perianes, a cargo de la Fundación Pública Andaluza Baremboim-Said.

La colaboración con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, una de las citas culturales más reseñables en la capital onubense, se ha mantenido en estos años, con una aportación de 336.000 euros. Al mismo tiempo, se ha apostado por una programación cultural amplia y variada en la provincia, impulsado más de 1.000 actividades culturales, con una inversión de casi un millón de euros.

Junto a esta programación, cabe destacar la inversión de más de 524.000 euros en ayudas destinadas a la modernización de las infraestructuras de artes escénicas y música, subrayando las actuaciones realizadas en los teatros municipales de Lepe, Isla Cristina, Valverde del Camino o el anfiteatro de Villablanca.