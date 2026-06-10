La Junta destina un gasto de 13,2 millones para terapias respiratorias domiciliarias en Huelva

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España. - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado el expediente de gasto para la contratación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, del servicio de terapias respiratorias domiciliarias destinado a pacientes de los centros sanitarios adscritos a la Central Provincial de Compras de Huelva, por un importe total de 13,2 millones de euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el expediente tiene como finalidad garantizar la prestación de terapias respiratorias domiciliarias a los pacientes atendidos en los centros sanitarios dependientes de la Central Provincial de Compras de Huelva, asegurando la continuidad de una asistencia especializada en el ámbito domiciliario.

En este sentido, el nuevo contrato contempla la prestación de diferentes terapias respiratorias, entre ellas la oxigenoterapia crónica, incluidos dispositivos móviles y oxigenoterapia de alto flujo; los tratamientos para la apnea obstructiva del sueño mediante CPAP, Auto-CPAP, BiPAP y otros dispositivos; la ventilación mecánica domiciliaria; la aerosolterapia y la asistencia mecánica de la tos.

El servicio dará cobertura a los pacientes atendidos en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, el Hospital Infanta Elena y el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. La nueva contratación, que tendrá una duración inicial de 36 meses con posibilidad de prórroga por otros 24 meses, incorpora mejoras orientadas a reforzar la calidad asistencial, la atención personalizada y el seguimiento clínico de los pacientes.

Entre ellas destaca la ampliación de la cartera de terapias disponibles, la realización de pruebas diagnósticas vinculadas al servicio y el refuerzo de los recursos humanos especializados dedicados a la atención domiciliaria.

Asimismo, el contrato prevé la implantación de un sistema de información avanzado que permitirá el seguimiento de pacientes y tratamientos en tiempo real, la integración con los sistemas corporativos del sistema sanitario de Andalucía y una mejor coordinación entre los profesionales sanitarios y la empresa adjudicataria.

Entre las novedades también se encuentra el desarrollo de actuaciones de formación e información dirigidas a pacientes, familiares y personas cuidadoras para mejorar el conocimiento de la enfermedad, el manejo seguro de los equipos y la respuesta ante posibles incidencias, así como la disponibilidad de un servicio de asistencia permanente las 24 horas del día durante todo el año.

Además, se incluye la realización periódica de auditorías externas independientes para evaluar el cumplimiento de los protocolos asistenciales, verificar el adecuado uso de los equipos y reforzar los mecanismos de control y calidad del servicio prestado. El diseño del servicio busca mejorar la esperanza y la calidad de vida de las personas con patologías respiratorias crónicas, favorecer su autonomía y reducir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones evitables mediante un seguimiento más estrecho y personalizado de los tratamientos.

Con esta contratación, se refuerza un modelo de atención domiciliaria centrado en el paciente, que facilita el acceso a terapias complejas en el entorno del hogar, evita desplazamientos innecesarios y garantiza una atención homogénea y de calidad en toda la provincia de Huelva. La actualización del contrato responde a la incorporación de nuevas terapias respiratorias, al incremento del número de pacientes que requieren estos tratamientos y a la necesidad de adaptar los recursos tecnológicos, asistenciales y organizativos a una demanda creciente y cada vez más compleja.