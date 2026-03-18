Junta destina más de 18 millones para fomento del deporte, eventos y mejora de infraestructuras en Huelva

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), preside en Huelva la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las actuaciones de la Consejería de Cultura y Deporte en la provincia de Huelva en el periodo de 2022 a 2026, en el que se han invertido más de 18 millones de euros en materia de deportes mediante actuaciones orientadas a la mejora de infraestructuras deportivas, el apoyo al tejido deportivo provincial, la organización de eventos deportivos y el desarrollo de programas dirigidos a la promoción de la actividad física y de hábitos de vida saludable.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en cuanto a infraestructuras deportivas, la mayor inversión, con una inversión de algo más de 11,1 millones de euros, ha recaído en actuaciones dirigidas para la mejora, modernización y adecuación de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Huelva. También se han elaborado el Plan Director Provincial de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Huelva, y los Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de diferentes municipios, con una inversión superior a los 122.000 euros.

Desde la Junta de Andalucía también se han promovido actuaciones, por más de 1,1 millones de euros, para la mejora y modernización de campos de fútbol, pabellones cubiertos, pistas polideportivas, piscinas o pistas de atletismo en los municipios onubenses de Valverde del Camino, Cartaya, Bollullos del Condado, Ayamonte, o Isla Cristina, entre otros. Y se han destinado casi 70.000 euros a la modernización del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Bádminton de Huelva.

Asimismo, desde 2019 se ha promovido, con una inversión de más de 3,6 millones, la celebración en la provincia de Huelva del Campeonato Mundial de Bádminton (2021), el Centenario de la Copa del Rey de Tenis (2025), el Mundialito de Clubes de Beach Soccer en Isla Canela (2024), varias ediciones de la prueba ciclista La Leyenda de Tartessos, y el Desafío de Doñana en Matalascañas (2025). En 2026 está prevista la celebración del Campeonato del Mundo de Motocross de Almonte y del Campeonato de Europa de Bádminton, así como una nueva edición del Desafío Doñana.

Por otro lado, se ha reforzado el apoyo al deporte de base y al tejido asociativo provincial mediante ayudas dirigidas a los clubes que participan en competiciones oficiales de ámbito nacional, actuaciones de patrocinio y programas destinados al fomento del deporte en edad escolar y al deporte para personas con discapacidad. El importe de estas ayudas ha ascendido a 517.000 euros.

Además, se han impulsado actuaciones para fomentar hábitos de vida activa y valores asociados al deporte, dirigidas a deportistas en edad escolar, que se traducen en una inversión de 97.000 euros. En esta línea, se han desarrollado programas como las Unidades Activas de Ejercicio Físico, la Red Pafer para el fomento de la actividad física en entornos rurales y el acondicionamiento de senderos deportivos, que han supuesto una inversión conjunta de más de un millón de euros.

Para fomentar los hábitos de vida activa y valores asociados al deporte se han desarrollado acciones como la Liga Edúcate en el Deporte (LED), que ha supuesto una inversión de 97.000 euros y, además, con la finalidad de mejorar el rendimiento deportivo de deportistas andaluces de alto nivel olímpico y paralímpico se han otorgado los premios de la Fundación Andalucía Olímpica, por más de 160.000 euros.