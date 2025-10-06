La Junta destina más de 181.000 euros a la reforma del Centro de Participación Activa de Valverde (Huelva)

Inauguración en Valverde del Camino (Huelva) de las obras de reforma y renovación del mobiliario realizadas en el Centro de Participación Activa (CPA) del municipio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha inaugurado este lunes en Valverde del Camino (Huelva) las obras de reforma y renovación del mobiliario realizadas en el Centro de Participación Activa (CPA) del municipio, a las que la Junta ha destinado más de 181.000 euros con cargo a los fondos europeos Next Generation.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, acompañada por la alcaldesa del municipio, Syra Senra; la presidenta de la Junta de Gobierno del CPA, Rosario Sánchez; el director del recurso, José Manuel Ponce, y el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero, López ha aclarado "el firme compromiso" del Gobierno andaluz por "llenar de vida los CPA de toda Andalucía a través de multitud de actividades y con unas instalaciones cómodas y accesibles, en las que los mayores se sientan en su hogar".

En este sentido, ha destacado que la Junta de Andalucía ha invertido 7,6 millones de euros con cargo a los fondos europeos y propios para realizar obras de mejora y dotación de equipamientos en 31 centros de participación activa repartidos por toda Andalucía.

Así, la titular de Inclusión Social ha detallado que, en el caso concreto de la provincia de Huelva, "el Gobierno andaluz ha destinado más de 863.000 euros con fondos propios y Next Generation para la reforma e instalación de nuevo mobiliario en 11 CPA de toda la provincia".

Así, Loles López ha incidido en la apuesta "sin precedentes" del Ejecutivo de Juanma Moreno por "mejorar la vida de nuestras personas mayores", y ha recordado que "esta última semana ha sido muy gratificante", ya que "hemos cumplido sueños de muchos vecinos de diferentes puntos de Andalucía".

"Hemos viajado a distintos pueblos de Jaén, donde hemos puesto la primera piedra de centros residenciales y también hemos visitado, aquí en Valverde, las obras de construcción del centro de día para atender a personas con alzheimer. Ese es el sentido de la política: trabajar para poder hacer feliz a los demás", ha concluido la consejera.