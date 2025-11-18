La Junta distingue a la Infanta Doña Elena de Borbón en sus Premios Taurinos Provinciales en Huelva

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Doña Elena de Borbón, por su promoción y defensa de la tauromaquia; David de Miranda, mejor torero, y el toro Preferido, de la Ganadería Loreto Charro, como mejor toro, son algunos de galardonados con los Premios Taurinos Provinciales 2025 que otorga la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva. A ellos se suman Diego Ventura, mejor rejoneador; Fernando Sánchez, mejor subalterno; Rafael Carbonell, mejor picador; Carlos Tirado, mejor novillero con picadores, y Cristóbal de Lara, como mejor novillero sin picadores.

Según informa la Junta en una nota de prensa, el Jurado Taurino Provincial también ha acordado conceder tres menciones especiales a personas o entidades que están muy relacionadas con el mundo de la tauromaquia o que han tenido un papel relevante relacionado con la Fiesta Nacional. En esta ocasión han recaído sobre José Luis Martín Mohedano, veterinario recién jubilado; Manuel Ángel Millares, a título póstumo, por "su brillante trayectoria como ganadero"; y el Casino de Beas, espacio que ha acogido la celebración de varios foros taurinos.

En este sentido, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, acompañado del presidente del jurado taurino, José Ángel Ruciero, y de representantes de la tauromaquia, ha dado a conocer a los premiados de la temporada 2025.

"El mundo del toro ostenta una gran importancia social, cultural y económica en nuestro entorno. Por eso, año tras año, reunimos al jurado, que elige a los mejores de la temporada en las diferentes categorías", ha subrayado el titular de la Junta en la provincia.

Al respecto, ha precisado que se ha querido premiar "la dedicación, el esfuerzo y el talento de aquellos que, con pasión, tesón y valentía, mantienen esta tradición". Este año se han evaluado 22 espectáculos taurinos, de los que seis han sido corridas de toros, un espectáculo mixto, cuatro festejos de rejones, cinco Novilladas con Picadores, cuatro Novilladas sin Picadores y dos Becerradas.

Por otro lado, Correa, que ha detallado que el acto de entrega de los Premios Taurinos Provinciales tendrá lugar en marzo en la capital, ha afirmado que ha sido "una edición muy especial" porque se cumplen los 25 años de estos galardones que comenzaron su andadura en el año 2000 para valorar la temporada de 1999.

"Son unas bodas de plata, que adquieren un significado particular porque la Delegación del la Junta en Huelva ha sido capaz de mantener estas distinciones un cuarto siglo y, temporada tras temporada, se han ido celebrando por distintos municipios de la provincia", ha remarcado.

De la mano del Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, con la colaboración de los funcionarios de la Delegación y de los ayuntamientos en cuyas localidades se ha celebrado el acto, se ha llevado a cabo la entrega de los premios desde el año 2000. "Para conmemorar esta fecha tan significativa la Junta editará un libro recopilatorio de los 25 años", ha continuado el delegado.

"Una publicación en la que también se rinde homenaje a figuras del toreo de Huelva y en la que se recoge que la provincia tiene una antigua tradición taurina, cuyo mayor testimonio es la existencia, siglos atrás, de plazas y cosos --algunos desaparecidos-- en muchas localidades onubenses.

Por ello, para la elaboración del libro, han contado con la colaboración de aficionados, profesionales, críticos, fotógrafos y un largo etcétera, a los que ha agradecido "su contribución desinteresada y permanente con esta institución". Junto a este manual también se han preparado otros actos en paralelo o en fechas próximas a la entrega, que tendrán lugar en la capital y en Trigueros.

