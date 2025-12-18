La Junta y la DOP Jabugo organizan en Cortegana (Huelva) una plantación de encinas y alcornoques con alumnos de FP

Plantación de árboles en Cortegana. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CORTEGANA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha desarrollado esta semana una actividad de participación y sensibilización ambiental centrada en la regeneración de la dehesa mediante la plantación de encinas y alcornoques en la Finca Montefrío, en el término municipal de Cortegana (Huelva) con alumnos de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural del IES San José del municipio.

Según ha indicado la administración andaluza en una nota, esta acción se enmarca en el convenio firmado entre la Consejería y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jabugo para el impulso de actuaciones medioambientales en la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena y en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

La jornada ha sido concebida como una experiencia educativa en contacto directo con el medio natural, en la que la dehesa se ha convertido en "una auténtica aula al aire libre". El objetivo ha sido acercar a las personas participantes a la "realidad" de este ecosistema singular, poniendo en valor su importancia ambiental, social y económica, así como "la necesidad de cuidarlo y regenerarlo para garantizar su futuro".

La actividad se ha desarrollado en la Finca Montefrío, una explotación adherida a la DOP Jabugo, lo que ha permitido mostrar de forma práctica la "estrecha relación" entre la conservación del paisaje de dehesa, el aprovechamiento ganadero sostenible y la producción agroalimentaria de calidad. La Junta señala que este vínculo resulta "clave" para "mantener el equilibrio del territorio y favorecer un modelo de desarrollo respetuoso con el entorno".

En la jornada han participado 55 alumnos de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural del IES San José de Cortegana. Antes de comenzar la plantación, el alumnado ha recibido una explicación adaptada sobre los valores naturales del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, así como sobre el papel que desempeña la DOP Jabugo en el mantenimiento de las dehesas y en la sostenibilidad del medio rural.

Posteriormente, las personas participantes han llevado a cabo la plantación de plantones de encina y alcornoque, empleando protectores especiales "que permiten compatibilizar la regeneración del arbolado con el aprovechamiento ganadero de la finca". Durante esta parte práctica, el alumnado ha recibido formación sobre la correcta colocación de los protectores tipo cactus, diseñados para proteger las plantas jóvenes y favorecer su desarrollo en un entorno productivo.

Además, durante el descanso de la jornada, pudieron disfrutar de bocadillos de jamón ibérico ofrecidos por la DOP Jabugo. Esta actividad se enmarca en el proyecto de la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos 'Acciones de dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Andalucía', desarrollado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y cofinanciado por el Programa Feder Andalucía 2021-2027.