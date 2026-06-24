La Junta entrega las 21 banderas azules logradas este año en la provincia de Huelva

Entrega de las banderas azules de la provincia de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado en funciones de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, acompañado de la delegada en funciones de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, y del delegado en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, ha entregado las 21 banderas azules que se han logrado este año en la provincia de Huelva.

En el acto, en el que también ha estado presente el delegado en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, Correa ha señalado que "estos distintivos son prueba de que el esfuerzo colectivo se dirige a satisfacer al turista, a que pueda disfrutar de las playas, puertos e instalaciones de nuestra provincia con total garantía y seguridad y así llegar al viajero a través de las emociones y las sensaciones para que vuelvan a visitarnos año tras año", ha indicado la Junta en una nota.

"Andalucía y Huelva tienen cualidades más que de sobra para ser uno de los mejores destinos turísticos del mundo: playas, cultura, gastronomía, su gente, pero también el trabajo, durante muchos años, de sus profesionales en una misma dirección, con el objetivo de llegar a ser líderes", ha apostillado.

Las banderas azules son un distintivo que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), a aquellos municipios que lo solicitan, ya que tiene carácter voluntario, y cumplen con una serie de criterios agrupados en cuatro bloques: Información y Educación Ambiental: Calidad del Agua; Gestión Ambiental y Seguridad y Servicios.

Durante este evento también se ha puesto en valor que Islantilla acogerá este año el III Congreso Internacional Bandera Azul, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre, un evento "de referencia mundial" en el ámbito del turismo y la sostenibilidad, que reunirá en este enclave costero a expertos, instituciones y profesionales del sector.

En concreto, son doce las playas que ha recibido las banderas azules en la provincia, tres de ellas en Ayamonte --playas de Isla Canela, Los Haraganes y Punta del Moral--, dos en Cartaya --playas del Caño de la Culata y San Miguel--, una en Huelva capital --por el Paraje Natural Marisma del Odiel, conocido como El Espigón--, dos en Isla Cristina --playas de La Casita Azul y Playa Central--, otra en Islantilla (Isla Cristina/Lepe), una más en Lepe --playa de Santa Pura--, otra en Moguer --playa del Parador-- y una más en Punta Umbría --en la playa del tramo del Albergue--.

Asimismo, han sido seis los puertos deportivos que han recibido bandera azul: Asociación Deportiva Náutica Nuevo Portil (Cartaya); puertos de Ayamonte, puerto de Isla Cristina, puerto de Mazagón --gestionado por Palos de la Frontera--; puerto de El Terrón --en el municipio de Lepe-- y el puerto de Punta Umbría.

De la misma manera, se ha entregado una a la embarcación turística Gran Guerrero --de Excursiones Marítimas Isleñas--, con base en el puerto de Isla Cristina, que repite también distintivo este año, así como dos distintivos de Centros Azules, uno más que el año pasado, a la casita azul --en el término de Isla Cristina-- y al centro de Interpretación el Faro de Cartaya.