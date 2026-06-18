Junta esperará análisis propios para determinar si el agua de la presa de Alcolea (Huelva) es apta para consumo o regar

La consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, atiende a los periodistas. - CARLOS CID/EUROPA PRESS

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía esperará análisis de su "organización competente" para determinar si el agua que embalsaría la presa de Alcolea, en la provincia de Huelva, "es apta para consumo o para regar".

Así lo ha indicado la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, a preguntas de los periodistas en Jaén sobre un informe de la Universidad de Huelva que apunta que la infraestructura, cuya construcción está paralizada desde hace años, podría contener agua no apta para esos usos sin una restauración previa de la cuenca.

Al respecto, ha explicado que lo relativo a "la calidad del agua lo llevan otras consejerías", de manera que, "si es para uso humano, es la Consejería de Salud" y, "si es para regar, es la Consejería de Agricultura".

"Es verdad que la Agencia de Medio Ambiente, la Amaya, es la que hace esos análisis y esperaremos al pronunciamiento de los análisis de nuestra organización competente para poder decir si esa agua es apta para consumo o para regar", ha señalado.

Por otra parte y también a preguntas de los periodistas, García se ha referido al expediente sobre el vertedero de Nerva, con un encuentro previsto este jueves con colectivos y entidades para trasladar información.

"Nosotros lo que seguimos es cumpliendo lo que dijimos en su momento con el cierre de vaso, ya se produjo el primero, vamos a seguir en ese vaso y creo que la información a la población es clave para que estén tranquilos", ha declarado.

EP