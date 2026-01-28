Junta firma el contrato para mejora de la depuradora de Huelva, que tratará 48.500 m3 diarios

Archivo - Vista áerea de la EDAR de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la firma del contrato relativo a la obra de mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Huelva, cuyos trabajos se iniciarán próximamente y permitirá el tratamiento de 48.500 m3 diarios.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en total, esta actuación que impulsa la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural supone una inversión pública superior a los 36,2 millones de euros que beneficiará a alrededor de 296.000 personas, ya que en estas instalaciones se tratan tanto los vertidos procedentes de la capital onubense como del Polo Químico, del Parque Empresarial y del Polígono Industrial de Huelva.

Declarada de Interés de la Comunidad Autónoma en 2010, esta actuación permitirá a la depuradora tratar más de 48.500 metros cúbicos de aguas residuales al día. Entre otras cuestiones, la obra contempla la ampliación de la estación de bombeo con el fin de optimizar el vertido de aliviados en tiempos de lluvia, mejorar la operatividad de todas las bombas y reducir las labores de mantenimiento asociadas a atascos.

Por otro lado, se incorporará a la EDAR un nuevo tratamiento de hidrólisis térmica de lodos y se renovarán diversos tipos de conducciones. Además, el proyecto incluye también iniciativas encaminadas a modernizar las instalaciones a través, por ejemplo, de la introducción de tecnología más innovadora en los reactores biológicos. En este sentido, incidirá también la sustitución del motor de cogeneración existente en la actualidad por dos motores de funcionamiento alterno que producirán más energía eléctrica y emitirán menos emisiones.

El objetivo final de este proyecto hidráulico es adecuar la EDAR para garantizar que cumpla con los parámetros de reducción de nitrógeno y fósforo establecidos por la normativa actual para la Zona Sensible 'Desembocadura del Río Tinto', donde se ubica la aglomeración urbana de Huelva.