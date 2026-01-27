La Junta impulsa un proyecto para la recuperación ambiental de las cuencas de los ríos Tinto y Odiel de Huelva

Río Tinto de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha suscrito un convenio de colaboración con LifeWatch ERIC y la Universidad de Huelva para la ejecución del proyecto RECUP-DAS, una iniciativa estratégica con un presupuesto total de 10,4 millones de euros, orientada a la recuperación ambiental de las cuencas de los ríos Odiel y Tinto, dos de los sistemas más afectados por los drenajes ácidos de la minería histórica.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, con este convenio, dotado de un enfoque innovador, sostenible y alineado con la planificación hidrológica autonómica, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural refuerza su liderazgo en la aplicación de soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua, apostando por la colaboración con el sistema andaluz del conocimiento y con infraestructuras científicas de referencia europea, en beneficio del medio ambiente y del desarrollo sostenible de Andalucía.

La Consejería, a través de la Secretaría General del Agua, lidera esta actuación estratégica como parte de su política de protección y recuperación del ciclo integral del agua, impulsando soluciones basadas en el conocimiento científico y la innovación tecnológica. En este marco, la Dirección General competente en materia de recursos hídricos asumirá la ejecución de la planta basada en la tecnología DAS, destinada al tratamiento de los drenajes ácidos de mina y a la recuperación ambiental de los cauces afectados.

El proyecto RECUP-DAS permitirá avanzar de forma tangible en la mejora de la calidad de las masas de agua y en la restauración de ecosistemas fluviales degradados, contribuyendo a la recuperación progresiva de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos asociados. Estos avances se alinean directamente con los objetivos del Plan Hidrológico de la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras y con las prioridades de la transición verde en Andalucía, en coherencia con la Directiva Marco del Agua.

Entre los principales resultados esperados del proyecto destacan la reducción significativa de la carga contaminante en las aguas afectadas por drenajes ácidos de mina, la mejora del estado ecológico de los tramos fluviales intervenidos y la generación de conocimiento científico y técnico aplicable a otras cuencas con problemáticas similares.

Asimismo, el proyecto incorporará el análisis del potencial de valorización de los residuos sólidos derivados del tratamiento, en el marco de la economía circular, reforzando el carácter estratégico e innovador de la actuación y su posible proyección futura a otros ámbitos territoriales.

TECNOLOGÍA PASIVA, SOSTENIBLE Y SIN CONSUMO ENERGÉTICO

El proyecto RECUP-DAS se basa en la aplicación de la tecnología DAS (Dispersed Alkaline Substrate), desarrollada por el Grupo de Investigación Tharsis de la Universidad de Huelva, un sistema de tratamiento pasivo que permite neutralizar la acidez y eliminar metales disueltos en aguas contaminadas sin necesidad de consumo energético continuo ni adición permanente de reactivos.

La Universidad de Huelva aportará su experiencia científica en el desarrollo y aplicación de esta metodología, que será objeto de un proceso de mejora y optimización a lo largo del proyecto. Esta evolución se verá reforzada mediante la digitalización del sistema y el desarrollo de un gemelo digital (Digital Twin), impulsado por LifeWatch ERIC, que permitirá simular distintos escenarios de funcionamiento, optimizar la eficiencia del tratamiento y mejorar la toma de decisiones durante la operación de la planta.

Esta integración entre conocimiento científico, tecnología pasiva y herramientas digitales avanzadas favorecerá una mayor robustez, eficiencia y replicabilidad del proceso, sentando las bases para su aplicación en otros enclaves afectados por drenajes ácidos de mina.

LifeWatch ERIC desempeña un "papel clave" en el proyecto RECUP-DAS como infraestructura europea de investigación especializada en biodiversidad, ecosistemas y sostenibilidad, aportando capacidades avanzadas de digitalización científica, análisis integrado y apoyo a la evaluación de políticas públicas de restauración ambiental.

Además del despliegue de un sistema de monitorización ambiental avanzada, LifeWatch ERIC liderará el desarrollo de herramientas digitales orientadas a la evaluación integral de la sostenibilidad ambiental, social y económica de las actuaciones, permitiendo analizar no solo la mejora de la calidad del agua, sino también los efectos del proyecto sobre los ecosistemas, el territorio y el entorno socioeconómico.

Asimismo, LifeWatch ERIC será responsable de la diseminación, capitalización y puesta en valor de los resultados del proyecto, asegurando que el conocimiento generado pueda ser transferido y replicado en futuras actuaciones de restauración ambiental, tanto en el ámbito regional como nacional e internacional. Esta labor permitirá posicionar a Andalucía como referente en soluciones innovadoras para la recuperación de pasivos ambientales mineros.

FINANCIACIÓN

El proyecto se sitúa dentro del Objetivo Específico 2.9 del FEDER Andalucía 2021-2027, creado tras la reprogramación que incorpora la nueva Prioridad 2D - STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), centrada en tecnologías limpias, soberanía tecnológica, economía circular, transición ecológica y protección de la naturaleza y la biodiversidad.

RECUP-DAS encaja de forma directa en estos ámbitos, ya que desarrolla una tecnología pasiva, limpia y replicable para el tratamiento de aguas ácidas de mina y contribuye a la recuperación ecológica de espacios altamente degradados.

El presupuesto total del proyecto es de 10,4 millones de euros, siendo el importe del convenio que articula la subvención excepcional de 6,9 millones de euros (5,9 millones de euros para los paquetes de trabajo que desarrolla LifeWatch Eric y un millón para la Universidad de Huelva).