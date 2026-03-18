La Junta impulsó en 2025 la conciliación y la corresponsabilidad para "avanzar en igualdad"

Un padre realiza una tarea escolar junto a su hija. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha tomado conocimiento del informe de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad sobre las actuaciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad, centradas en dos ejes estratégicos como son la actualización del Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad 2026 y la ejecución de los fondos del Plan Corresponsables 2025.

Tal y como ha precisado la Administración autonómica, cabe destacar que, en abril de 2024, la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) suscribieron el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, un documento que busca favorecer la igualdad real y efectiva, como una muestra más del compromiso del Gobierno andaluz "para avanzar en la protección y promoción del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral".

Posteriormente, y hasta la fecha, se han adherido la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), las universidades públicas andaluzas, la compañía energética internacional Moeve, el Sevilla FC y el Cádiz CF, así como el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la Universidad Loyola, y Cesur y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

Para el ejercicio de 2026, se han actualizado las medidas inicialmente incluidas en el Pacto, así como su impacto económico, sumando un total de 57 medidas y 87 millones de euros, cuantía a la que deben añadirse las deducciones fiscales que fomentan la conciliación y la corresponsabilidad, como las relativas a la contratación de ayuda doméstica o para la asistencia a personas con discapacidad, las cuales suponen un ahorro de 22 millones de euros.

En cuanto al Plan Corresponsables, financiado a través del Ministerio de Igualdad, fue aprobado en 2021 por el Gobierno central con el objetivo de favorecer la conciliación de las familias, dignificar y profesionalizar el sector de los cuidados, y promover modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.

Según ha apostillado la Junta, en lo que respecta al ejercicio 2025, tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en mayo, con el objetivo de fijar, entre otros, la distribución resultante del crédito destinado en 2025 al desarrollo del Plan Corresponsables, el Ministerio de Igualdad llevó a cabo sin previo aviso una modificación sustancial de la configuración del plan, estableciendo la cofinanciación obligatoria del 25 por ciento por parte de las comunidades autónomas, lo que tiene como consecuencia la reducción en dicha cuantía de los fondos.

Así, los 190 millones de euros previstos en los Presupuestos prorrogados del Estado quedaban reducidos a 142,5 millones. Este recorte supone para Andalucía una merma de 7,8 millones de euros, que el Gobierno andaluz ha sostenido a pulmón.

Entre las actuaciones desarrolladas por la Junta en el marco del citado plan, que han alcanzado una ejecución del 98,9 por ciento de los fondos percibidos, destacan las subvenciones para el desarrollo de las Escuelas de Verano, preferentemente en zonas desfavorecidas; subvenciones para servicios de cuidados profesionales para menores de hasta 16 años o hasta 21 para personas con discapacidad o diversidad funcional, y fomento del empleo en este sector, o la continuación de la campaña de sensibilización en materia de conciliación y corresponsabilidad.