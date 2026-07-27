La Junta inicia por cerca de 1,5 millones las obras para completar los carriles bici de Huelva capital

Inauguración de las obras para completar los carriles bici de Huelva capital. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha las obras para completar los carriles bici de Huelva capital con una inversión cercana a los 1,5 millones de euros. El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, ha señalado que esta intervención "es una apuesta decidida por la intermodalidad", ya que conectará los principales nodos de transporte de la capital.

Según informa la Junta en nota de prensa, Muñoz-Atanet ha destacado que el inicio de las obras de los nuevos carriles bici de Huelva es "fruto de la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva". "Una actuación muy demandada por los onubenses que va a permitir coser toda la red de carriles bici que existe actualmente en la ciudad de Huelva, pero que estaba inconexa".

Asimismo, ha incidido en que el proyecto reforzará la intermodalidad al conectar la red ciclista con la estación de autobuses, la estación de ferrocarril, la Universidad de Huelva y los itinerarios metropolitanos hacia Gibraleón y Punta Umbría.

Además, el consejero ha manifestado que esta actuación forma parte de la estrategia de movilidad sostenible que impulsa el Gobierno andaluz a través del Plan de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva. "Lo que pretendemos es dar un impulso a la movilidad tanto desde el punto de vista metropolitano e interurbano", ha señalado.

En este sentido, ha recordado otras inversiones de la Junta en la provincia, como la reforma y modernización de la estación de autobuses de 2024, el itinerario paisajístico del Estuario del río Odiel, con 30 kilómetros de carril bici entre Gibraleón- Aljaraque-Huelva o el BUS-VAO de Almonte-El Rocío, con una inversión de 28 millones. "Todas estas obras persiguen los mismo: dar soluciones al ciudadano y mejorar la movilidad de la ciudad de Huelva", ha recalcado el consejero .

Por otro lado, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido a la Junta de Andalucía "su compromiso y colaboración por hacer posible esta actuación" y ha afirmado que "es un día importante para Huelva porque comienzan las obras de una infraestructura muy esperada y muy necesaria para la ciudad". "No estamos hablando simplemente de construir unos kilómetros más de carril bici. Estamos hablando de seguir haciendo ciudad, de ofrecer alternativas de movilidad y de avanzar hacia una ciudad más moderna, más sostenible y más cómoda para sus ciudadanos".

El proyecto contempla ocho ramales de nueva ejecución que conectan con tramos ya ejecutados para poder conectar los principales nodos de transportes, como la estación de autobuses Puerta del Atlántico, con los carriles bici ya existente y núcleos centrales como los campos universitarios.

Para ello, se acondicionará el espacio necesario para alojar al carril bici, minimizando su afección a aparcamientos, acerados y calzadas para tráfico rodado, así como suprimir aquellas barreras arquitectónicas, que impidan la continuidad de la traza del carril y armonizarlo con todos los elementos con los que interactúe, como arquetas, farolas, mobiliario urbano, señalización o semaforización. Serán 4.427 metros de nuevo carril bici sobre el acerado o calzada existente.

Para lograr este objetivo, se establece un ancho medio de dos metros delimitado mediante bordillos enrasados con la acera, ejecutándose pasos de calzada al mismo nivel para evitar baches o golpes. Para los tramos de calzada, se delimitará físicamente el espacio con bolardos sintéticos definidos en los planos.

Así, la estación de autobuses contará con un nuevo carril bici de salida de 42 metros para unir con la vía ciclista existente en la Avenida de Alemania, que también se extenderá con un segundo ramal de 299 metros que extienda el carril hasta la calle Ruiz de Alda.

Desde allí conectará con un nuevo ramal ciclista, el de mayor longitud previsto en esta intervención de la Junta de Andalucía. Tendrá 1,5 kilómetros e irá desde el paseo de la Glorieta hasta el cruce de la calle San Sebastián, a la altura del monumento a Paco Toronto, pasando por La Merced. En ese punto partirá un ramal de 69 metros hacia la calle Francisco Vázquez para ir directamente al campus universitario.

Más al norte, se ejecutará un ramal de 20 metros que una las vías ciclistas de Padre Laraña y Alameda y permitan que esta parte de la ciudad pueda acceder a la estación de autobuses.

Por otra parte, la Consejería de Fomento construirá dos ramales en las proximidades de la estación de tren. Uno de ellos, de 1,1 kilómetros de longitud, para de la conexión desde la estación de ferrocarril, en la avenida escultora Miss Withney hasta la calle Villa de Madrid, donde ya hay un carril bici que lleva a la estación de autobuses.

De esta forma, se ejecutará un pequeño carril de 20 metros (de calle Padre Laraña a la Alameda Sundheim) que conecte la estación de tren con un nuevo ramal, de otros 1,1 kilómetros de longitud que partirá de la Avenida Martín Alonso Pinzón hasta la Plaza de América pasando por la avenida Guatemala o la Alameda de Sundheim.

El proyecto en los distintos trazados contempla la remodelación y reurbanización de diferentes áreas pertenecientes a ámbitos de espacios públicos urbanos íntimamente relacionados con dichos trazados. Según el convenio de colaboración, se restituirá la totalidad de las afecciones localizadas, derivadas de la implantación propuesta.

Muñoz-Atanet ha estado acompañado durante el acto de inicio de las obras, además de por la alcaldesa de Huelva, por el viceconsejero de Fomento y Movilidad, Eduardo Gutiérrez; la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno; el delegado territorial de Fomento, Jaime Pérez; el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias; y la directora gerente del Consorcio de Transporte, Carmen Sacristán.