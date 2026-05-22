La Junta instala durante El Rocío un punto InfoMujer frente a la violencia de género y sexual

Punto InfoMujer en El Rocío. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), instala por tercer año consecutivo un punto InfoMujer en El Rocío durante la romería y ofrece información, atención y asesoramiento frente a la violencia de género y sexual. Además, el personal que atiende este espacio está capacitado para prestar una primera asistencia a aquellas mujeres que puedan sufrir algún tipo de agresión física, psicológica o sexual.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en concreto, la carpa está ubicada en la plaza del Acebrón de la aldea almonteña desde este viernes y hasta el domingo, 24 de mayo, en horario de 12,00 a 18,00 horas. Este punto InfoMujer dispone de información y materiales de divulgación sobre los recursos y servicios con los que cuenta el Instituto Andaluz de la Mujer en el ámbito de la violencia de género y sexual, como los programas de atención psicológica, las casas de acogida para víctimas o los centros de asistencia integral 24 horas para mujeres que han sufrido algún tipo de agresión sexual.

Asimismo, se visibiliza el teléfono de atención a las mujeres 900 200 999, una línea gratuita, confidencial, operativa 24 horas y 365 días y que atiende en 72 idiomas. Además de informar y asesorar, el personal atiende y ofrece una primera asistencia de emergencia a aquellas mujeres que puedan sufrir algún episodio de violencia durante estos días.

InfoMujer también tiene como objetivo la sensibilización, el fomento de la igualdad y la prevención. Por ello, cuenta con folletos sobre las diferentes campañas de concienciación y de las aplicaciones móviles 'Andaluzaa: Mujer, presente y futuro', que aúna las ofertas de empleo y formación dirigidas a las mujeres de manera sencilla, e 'Iguales en Igualdad', que reúne todos los recursos, campañas, cuentos y demás materiales sobre educación en igualdad, entre otros. Todo este material contiene un código QR para la descarga de información.

Así, este viernes han visitado este punto el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Huelva, José Manuel Borrero, la delegada de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva, Teresa Herrera, las coordinadoras en funciones del Instituto Andaluz de la Mujer y del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva, Laura Sánchez y Ángela Ramos, respectivamente; y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Almonte, Ana Rocío Saavedra.