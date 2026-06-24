La Junta invertirá casi dos millones de euros en renovar la barrera antioleaje del puerto de Punta Umbría (Huelva)

Archivo - Puerto deportivo de Punta Umbría. - MANUEL OLMEDO/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha licitado por 1,9 millones de euros las obras de remodelación del sistema de barreras antioleaje de protección perimetral de la dársena deportiva del puerto deportivo de Punta Umbría (Huelva).

Según ha indicado la Junta en una nota, las obras tendrán una duración de ocho meses una vez se adjudiquen los trabajos. La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha señalado que está nueva inversión en el puerto de Punta Umbría busca "continuar con el proceso de modernización de las instalaciones pesqueras y así mejorar las condiciones del sector pesquero y deportivo".

Al respecto, ha recordado que, además de esta obra, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha otras actuaciones como la reparación de la estructura del muro norte de la explanada del puerto de Punta Umbría y la adecuación funcional de su entorno o el arreglo de las cubiertas de los cuartos de armadores y del centro de comercialización del pescado, que resultaron afectados durante el pasado tren de borrascas.

La consejera en funciones ha señalado que desde 2019, la Junta de Andalucía ha invertido "más de 33 millones de euros" en los siete puertos onubenses que son titularidad directa de la administración autonómica.

Esta actuación concreta que se acaba de licitar contempla la remodelación del sistema de barreras anti-oleaje de protección perimetral de la dársena deportiva del puerto deportivo de Punta Umbría, que históricamente sufre el enviste de fuertes corrientes, elevada carrera de marea y la energía derivada del oleaje generada por el paso de las embarcaciones por la canal que incide oblicuamente.

La intervención sobre la barrera anti-oleaje está configurada por tres tramos de 300 metros frontal, 48 metros noroeste y 12 metros sureste, compuesto cada uno de ellos por módulos de 12 metros de longitud fondeados a muertos de 5 toneladas.

Las obras supondrán la sustitución de los módulos de pantalán existentes por otros con unas características más adecuadas a las condiciones reales, minimizando el deterioro producido por efecto de los agentes externos y modificando así mismo el sistema de fijación, pasando a emplearse pilotes metálicos hincados. Las empresas interesadas en ejecutar las obras en el puerto de Punta Umbría tienen hasta el próximo 28 de agosto para presentar sus ofertas en el portal electrónico de la administración regional (Sirec).