La Junta invierte 900.000 euros en el nuevo centro de día para personas mayores de Bonares (Huelva)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, en la inauguración del nuevo centro de día para personas mayores de Bonares (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

BONARES (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha inaugurado este jueves el nuevo centro de día para personas mayores de Bonares (Huelva), una infraestructura que ha supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros, de los que la Junta de Andalucía ha aportado 900.000 euros a través de los fondos Next Generation mediante una subvención concedida al Ayuntamiento de la localidad.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante el acto, López ha estado acompañada por el alcalde de Bonares, Juan Antonio García; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la provincia, José Manuel Borrero, así como representantes de Nodromar SL, empresa encargada de la gestión de este recurso.

El nuevo centro de día dispone de 30 plazas y se organiza en dos unidades de convivencia, cada una de ellas dotada con comedor y sala de estar para 15 usuarios. Este modelo busca ofrecer espacios más cercanos, acogedores y adaptados a las necesidades de las personas mayores, favoreciendo su autonomía, bienestar y calidad de vida.

La consejera en funciones ha destacado que esta actuación forma parte de la línea de ayudas dotada con 134 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, destinada a la construcción y ampliación de centros de día y residencias para personas mayores y personas con discapacidad y que están permitiendo que se desarrollen más de un centenar de proyectos por toda Andalucía. En este marco, la Junta ha destinado 9,2 millones de euros a un total de once proyectos en la provincia de Huelva.

A este respecto, la responsable andaluza ha recordado que, inicialmente, estos recursos estaban previstos para la construcción de cuatro macrorresidencias, pero decidieron apostar por "un cambio en el modelo y acercar los recursos a las personas", porque "son los edificios y los servicios los que deben adaptarse a las necesidades de los ciudadanos, y no al contrario". 2Los edificios son importantes, pero son las personas las que le dan sentido", ha afirmado.

"Las personas mayores a las que va dirigido este centro de día lo han dado todo por nosotros, y ahora debemos tener el compromiso como sociedad de devolverles al menos un poquito de lo que nos han dado", ha resaltado.

"Esta es la política que merece la pena, la que mejora la vida de las personas y hace que cumplan sus sueños", ha subrayado, concluyendo que "para ello es fundamental que administraciones y entidades trabajemos unidos y de la mano".

Por su parte, el alcalde de Bonares, Juan Antonio García, ha destacado la "importancia" de esta nueva infraestructura para mejorar la atención y el bienestar de las personas mayores del municipio. Asimismo, ha agradecido la colaboración entre administraciones para hacer posible la puesta en marcha de este recurso, que responde a una demanda histórica de la localidad.