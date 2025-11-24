La Junta invierte más de dos millones de euros en renovar el firme de las carreteras A-483 y A-495 en Huelva

ALMONTE (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, acompañado del delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, y del jefe de servicio de Carreteras, Ismael Rodríguez, ha supervisado la marcha de los trabajos de pavimentación que se están llevando a cabo en la autovía A-483 que une los municipios de Bollullos Par del Condado y Almonte que, junto a la actuación en la A-495 entre Santa Bárbara de la Casa y Rosal de la Frontera, tienen un presupuesto de más de dos millones de euros.

En concreto, se actuará en la renovación integral del firme de los 14 kilómetros como actuación prioritaria en paralelo a las obras previstas del tercer carril en el tramo Almonte-El Rocío en esta misma carretera, que se iniciarán en breve con una inversión de más de 25 millones de euros, ha indicado la Junta en una nota.

Igualmente, y con la misma empresa adjudicataria (Trabajos Bituminosos), se actuará en el tramo del kilómetro 66 al 79 de la carretera A-495, entre Santa Bárbara de Casa y Rosal de la Frontera, que contaba con el firme deteriorado.

Las obras en estas carreteras se centrarán en el extendido de mezclas bituminosas, reparación de blandones y baches, fresado de pavimento, sellado, repintado de señalización horizontal y reposición de elementos de contención, balizamiento, juntas de dilatación o espiras de estaciones de aforo.

Correa ha resaltado "el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía de este año, con cerca del triple de fondos para revertir los daños que ha causado las Danas en nuestra red viaria". Con este contrato, se ha apostado por actuar en "una de las carreteras autonómicas con mayor tráfico de la provincia". "Con ello, garantizamos la seguridad, la cohesión territorial, la competitividad económica y la respuesta ante las emergencias", ha proseguido Correa.

Por su parte el delegado de Fomento ha señalado que la Junta lleva en Huelva durante este año "un montante de 4,5 millones de euros en reposición de firmes y reparación" con "el objetivo del mantenimiento y la seguridad vial", de forma que se está "recuperando el esfuerzo inversor que se tenía en las carreteras antes de la crisis de 2012". "En los últimos siete años el Gobierno andaluz ha ido metiendo en los presupuestos cada vez más dinero lo que tiene un impacto directo en todas las actividades económicas de nuestra provincia", ha dicho.

La Junta de Andalucía prevé invertir hasta final de año 23,8 millones de euros en toda Andalucía, "casi tres veces más de lo que se ha hecho en años anteriores", ha señalado la administración andaluza. Este paquete de firmes, con contratos "en todas las provincias andaluzas", está incluido en un Plan de Asfaltado y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno andaluz para "actuar en los puntos más conflictivos de la red autonómica de carreteras".

Asimismo, apunta que el año que viene "hay previsto un paquete de 17,5 millones de euros más, 140 en toda Andalucía", para la renovación de firmes en carreteras de la provincia de la mano del Plan Asfaltado de la Junta de Andalucía.