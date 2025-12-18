La Junta lanza una campaña para dinamizar la actividad comercial en los mercados de abastos de Huelva

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, en el mercado de abastos de Ayamonte (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha puesto en marcha una campaña de Navidad para la promoción y dinamización comercial de los comercios minoristas que desarrollan su actividad en los distintos mercados de abastos de la provincia de Huelva, a los que el delegado territorial, Juan Carlos Duarte, se refiere como "tradicionales espacios y equipamientos públicos municipales, fundamentales para la economía local, la creación de empleo y la cohesión social".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, las actividades programadas han arrancado este jueves en Ayamonte, con la presencia del responsable provincial de Empleo, junto al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ayamonte, José María Mayo, y los concejales de Comercio y Mercado, Rosa Ana Porto y Raúl García, respectivamente.

Así, el Mercado de Abastos de Ayamonte se ha convertido en el escenario de una demostración de cocina en vivo diseñada para ofrecer ideas innovadoras y accesibles de cara a las próximas celebraciones navideñas. El showcooking ha sido protagonizado por los profesores de la Escuela de Hostelería de Islantilla con el objetivo de acercar a los clientes y visitantes del mercado los principales productos estrella de la gastronomía onubense.

En ese sentido, Duarte ha explicado que esta primera demostración culinaria ha estado acompañada con la distribución de obsequios para los clientes "con el fin de dinamizar el comercio local, poniendo en valor la calidad de los productos frescos del mercado, y ofrecer a la ciudadanía alternativas gastronómicas originales para sus menús festivos por parte de los profesionales del sector como es nuestro personal docente de la Escuela de Hostelería".

"Queremos que los mercados de abastos sigan siendo lo que siempre han sido: espacios llenos de vida, de comunidad y de empleo. La Consejería de Empleo sigue muy de cerca el comportamiento social y los hábitos de consumo de quienes confían en el comercio de proximidad siempre asociado a la calidad, al tiempo que apreciamos en el sector la necesidad de crear las condiciones necesarias para integrar nuevas fórmulas que permitan su modernización y poder revitalizar estas plazas municipales, impulsar el empleo en el sector y garantizar su futuro en pueblos y ciudades, favoreciendo el relevo generacional", ha afirmado el delegado.

Por su parte, el primer teniente de alcalde de Ayamonte y concejal de Cultura, Turismo, Nuevas Tecnologías, Policía, Protección Civil y Tráfico, Jose María Mayo, ha agradecido el apoyo institucional y el haber escogido el mercado de abastos de Ayamonte para celebrar este encuentro.

"Gracias por promocionar uno de los pilares de nuestra economía y fomentar el turismo a través de la gastronomía. Como impulsa la Junta de Andalucía con la Escuela de Hostelería de Islantilla, que nos acompaña en este showcooking inédito para deleitar a nuestros vecinos con recetas sorprendentes para estas fiestas", ha añadido.

Estas actividades promocionales iniciadas este jueves en la localidad de Ayamonte, que incluyen a figurantes y azafatas para la distribución de diverso material divulgativo y que cuentan con la participación de la Escuela de Hostelería de Islantilla, se trasladará este viernes al Mercado de Abastos de San Sebastián y el próximo martes 23 de diciembre, al Mercado de Abastos de El Carmen, ambos en la capital onubense.

APOYO AL COMERCIO LOCAL

Recientemente, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha presentado el I Catálogo de Mercados de Abastos de Andalucía, un estudio nacido en el seno del VII Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2023-2026 que, dotado con 92,8 millones de euros, tiene como objetivo impulsar la competitividad, la innovación y la modernización del comercio andaluz.

Dentro de este plan, la Consejería ha puesto en marcha diversas líneas de apoyo, como 1,4 millones de euros en subvenciones para que los ayuntamientos andaluces desarrollen proyectos de modernización y promoción del sector, 1,8 millones de euros para asociaciones comerciales y artesanas destinados a acciones de dinamización y campañas de atracción de clientes, y siete millones de euros en incentivos para la digitalización de pymes comerciales y artesanas, que se suman a los 13 millones convocados el pasado año para reforzar su competitividad.

El comercio interior andaluz emplea a más de 540.000 personas y agrupa a más de 130.000 empresas y 160.000 establecimientos, con un volumen de negocio cercano a 125.000 millones de euros, lo que supone el 13% del Valor Añadido Bruto de la comunidad.