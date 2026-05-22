La Junta licita por cerca de 13,8 millones el mantenimiento de infraestructuras del Tinto-Odiel-Piedras (Huelva)

Archivo - Presa del Corumbel. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Aguas y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha licitado por valor de cerca de 13,8 millones de euros (IVA incluido) el servicio para el mantenimiento y conservación de las presas e infraestructuras de bombero, transporte y distribución de agua bruta en la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras y del Chanza, en la provincia de Huelva.

En la documentación, consultada por Europa Press, la Consejería señala que la Provincia de Huelva cuenta con "una notable cantidad" de infraestructuras de transporte y distribución de agua bruta, provistas de elementos electromecánicos "cuyo constante mantenimiento es preciso para asegurar el suministro que la sociedad demanda" y son "una arteria vital para la economía provincial" al abastecer "no solo a la gran mayoría de la población, sino también a la industria del Polo Químico y gran parte de la producción agrícola en regadío onubense".

Así las cosas, la licitación para el mantenimiento de estas infraestructuras se divide en tres lotes y señala que entre las mismas se encuentran elementos como las presas de la demarcación: Andévalo, Chanza, Piedras, Machos, Corumbel, Jarrama, Cueva de la Mora y Sotiel Olivargas, así como los canales en lámina libre: Canal de El Granado, Canal del Enlace Directo y Canal del Piedras, que incluyen elementos de control y regulación.

Estos son las compuertas principales de canal, las compuertas y válvulas de desagüe lateral, las compuertas y válvulas laterales de toma, las rejas y limpiarrejas automáticos y manuales, las tuberías de sifón --tres en el Canal del El Granado, una rápida en el Canal de Enlace Directo, y nueve sifones en el Canal del Piedras-- y elementos de seguridad, iluminación, paso, cancelas, etc.

También se encuentra contemplado el mantenimiento de tuberías de gran diámetro como son las del Sifón del Odiel, tuberías de los puentes del Tinto y Odiel, sifón de Vaciadero y Salinas, galería forzada, y los ramales, así como las válvulas de seccionamiento, de toma lateral, de desagüe y ventosas, además de los pozos de registro y elementos de seguridad.

Igualmente, se realizarán las tareas de conservación de las balsas de regulación como los depósitos del Sifón del Odiel, de las balsa de Regulación del Anillo Hídrico, que incluyen elementos de control y regulación, así como de las estaciones de bombeo del Chanza I, del Chanza II, de Bocachanza, bombeo de emergencia del Chanza, bombeo del Anillo Hídrico y bombeo del Andévalo, además de en las edificaciones de apoyo, que cuentan con ciertos elementos mecánicos que requieren mantenimiento y conservación y las líneas eléctricas de abastecimiento a las instalaciones, tanto de alta como de baja.

Indica la Junta que el correcto mantenimiento o de las infraestructuras indicadas son "de una importancia vital para la sociedad y economía onubense", y que "se puede decir sin temor a equivocarse que representa su verdadero motor", dado que abastece a poblaciones de la costa --Punta Umbría, Lepe, Cartaya, Aljaraque, Moguer; Palos de la Frontera, Mazagón y Huelva--, a los regadíos de frutos rojos y críticos de la provincia de Huelva entre otros riegos de Lepe, Cartaya, Palos y Moguer y a la industria.

En cuanto a esta última, apunta que, además de abastecer a las industria productoras de Zumo (Villanueva de los Castillejos) abastece a totalidad del polo industrial de Huelva, así como a "otro de los principales activos económicos de la provincia" como es el Puerto de Huelva.

Así, subraya la administración andaluza que la actividad económica que representan estas actividades supusieron en el año 2018 "alrededor de 7.486 millones de euros corrientes en términos de Producto Interior Bruto (PIB), equivalentes al 0,62% del valor de la producción española".