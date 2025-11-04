La Junta licita las obras para mejorar la accesibilidad de un edificio de viviendas públicas de Huelva

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda pone en marcha una nueva actuación para mejorar las viviendas del parque público, con la licitación de las obras de accesibilidad en un edificio situado en el número 41 de la plaza Juan Pablo II en Huelva. Se trata de un edificio de ocho viviendas con más de 40 años de antigüedad, cuyas familias tienen que superar cada día importantes barreras arquitectónicas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el inmueble está situado a más 1,5 metros de altura respecto a la plaza. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha insistido en que "desde 2019, el Gobierno andaluz viene trabajando para mejorar el parque público de viviendas". "Nuestra finalidad no se limita a la conservación de estos edificios, sino que estamos impulsando su modernización, su adaptación a las normativas de accesibilidad y su transformación energética", ha añadido.

"Estas obras garantizarán a todas estas familias, especialmente a aquellas de movilidad reducida, el acceso a sus viviendas de forma segura y autónoma", ha apuntado.

De este modo, esta intervención se ha licitado por 221.894 euros, financiados con fondos propios de la Junta de Andalucía, y cuenta con un plazo de once meses para su ejecución. A través de esta actuación, se dotará al inmueble de un ascensor exterior con accesibilidad completa, para lo que se contempla previamente la demolición de la escalera existente que será sustituida por un nueva más avanzada hacia la fachada.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) acometerá además otras mejoras en las zonas comunes del edificio mediante la sustitución de infraestructuras básicas, como montantes de abastecimiento de agua, telefonía y porteros automáticos, y el pintado de estas zonas, incluyendo techos, paramentos y barandillas. Las empresas interesadas en ejecutar esta obra podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de diciembre a través de la plataforma electrónica de la administración autonómica (Sirec).

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda puso en marcha en 2020 el Programa de Accesibilidad del Parque Público de Viviendas de AVRA, para llevar a cabo actuaciones programadas de mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas mediante instalación de ascensores y rampas. Hasta la fecha se han puesto en marcha 91 actuaciones beneficiando a 2.608 familias en Andalucía, con una inversión de más de 9,5 millones de euros.