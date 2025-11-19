La Junta presenta en Huelva el programa de ayudas para mejorar la competitividad y eficiencia energética

Joranda informativa al tejido empresarial de Huelva para dar a conocer la línea de incentivos INCEA e INEA. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta en Huelva, Lucía Núñez, ha dado a conocer este miércoles en Huelva a una representación del tejido empresarial local la línea de incentivos INCEA e INEA, impulsados por la Junta de Andalucía y destinados a mejorar la competitividad y el uso eficiente de la energía de empresas y pymes industriales.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Lucía Núñez, acompañada del director general de la Cámara de Comercio de Huelva, Arsenio Martínez, ha destacado que el objetivo de estas ayudas es "la ampliación y diversificación de las capacidades de las empresas y pymes industriales andaluzas y onubense, ayudándoles a acometer actuaciones de mejora energética", ya que la "energía y el uso eficiente de la misma son claves para contribuir a un desarrollo equilibrado de la sociedad".

Para contribuir a dicho objetivo, según ha añadido, la Junta ha diseñado "un ambicioso programa de ayudas" gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía y conformado por los incentivos integrados de competitividad y energía (INCEA), que pone a disposición del tejido industrial andaluz 250 millones de euros.

El plan actúa en la mejora de la competitividad y de la eficiencia energética; y los Incentivos para el uso eficiente de la energía en Andalucía (INEA), dirigidos a autónomos, pymes y grandes empresas agroalimentarias, entidades públicas locales y del tercer sector, así como las comunidades energéticas no incluidos en los incentivos anteriores y dotados de 160 millones.

Los incentivos INCEA están enfocados a fortalecer las cadenas de valor de los sectores industriales considerados "más estratégicos" para Andalucía, para "facilitar que las industrias andaluzas sean más competitivas mediante la realización de inversiones productivas y de excelencia energética".

Estas ayudas se dividen en dos líneas estratégicas, la línea 1, con modo de solicitud de concurrencia competitiva y plazo cerrado, para el desarrollo competitivo de las cadenas de valor industrial, minería sostenible y espacios productivos de Andalucía, y la línea 2, con modo de concurrencia no competitiva, orientada al uso eficiente de la energía en las cadenas de valor industrial, minería sostenible y espacios productivos de Andalucía.

Por otra parte, los incentivos INEA complementan a los anteriores con actuaciones de eficiencia energética y energías renovables en edificios, procesos e instalaciones. Además de estas ayudas, la Junta complementa los Incentivos Económicos Regionales (Estado), dotados con 150 millones, hasta llegar al máximo permitido por la Unión Europea y que están dirigidos a proyectos tractores de grandes empresas de la industria manufacturera y la logística avanzada en Andalucía. Su solicitud está abierta hasta diciembre del próximo año o hasta agotar crédito.

"En definitiva, se trata de seguir poniendo encima de la mesa recursos e incentivos para que la industria andaluza siga avanzando porque de ella depende una parte importante de la prosperidad de nuestros territorios y, además, apostamos por hacerlo de una forma sostenible para que el avance económico vaya de la mano de la protección de nuestros recursos naturales", ha señalado.