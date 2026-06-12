La Junta prevé 2.900 contratos para cubrir vacaciones este verano en Huelva, "un 5% más"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, interviene en Cádiz en el acto de homenaje por el Día del Donante de Sangre. - Joaquín Corchero - Europa Press

HUELVA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias prevé realizar 2.900 contratos para cubrir vacaciones este verano en la provincia de Huelva, lo que supone "un 5% más respecto al año anterior". Para ello, el Plan Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) destinará 11,8 millones al refuerzo de personal para la actividad y cobertura en Atención Primaria y Hospitalaria durante el verano, "lo que supone un incremento del 7,2% respecto al 2025".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que el objetivo de esta planificación es que el SAS disponga de "los profesionales necesarios para asegurar la cobertura asistencial y mantener una atención sanitaria de calidad durante todo el periodo".

"Hablamos de más recursos, más inversión y mayor capacidad de respuesta que en años anteriores", ha asegurado el consejero en funciones.

Así, el Plan Verano 2026 contempla en Huelva 2.900 contrataciones, lo que supone "un crecimiento del 5% respecto al 2025, que fueron 2.760". Para estas contrataciones hay previstos inicialmente 11,8 millones, "un 7,2% más que en 2025, cuando fueron once millones de euros".

La reorganización de la actividad de los centros de Atención Primaria durante el periodo estival tiene como objetivo central "asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia".

Para ello, han de ajustarse los recursos asistenciales a la demanda generada por los movimientos poblacionales que tienen lugar en Andalucía entre 29 de junio y el 4 de octubre, así como también, optimizar la organización asistencial para permitir el disfrute de permisos reglamentarios del personal y para permitir la realización de las obras y reformas necesarias de los centros de Atención Primaria que se hayan planificado previamente.

Por otro lado, la planificación hospitalaria para el periodo estival se basa en la adecuación de los recursos disponibles a la demanda asistencial prevista en cada centro sanitario, garantizando en todo momento la capacidad de respuesta del sistema.

El Plan Verano 2026 mantiene "una elevada capacidad asistencial" en Huelva, con "una previsión de disponibilidad del 90,3% de las camas y del 93,1% de los quirófanos existentes durante los meses de julio a septiembre".

En concreto, durante el periodo estival permanecerán operativas 864 camas hospitalarias y de cuidados intensivos en Huelva. En el ámbito quirúrgico, la previsión contempla la disponibilidad de 36 quirófanos, "lo que permitirá mantener la actividad programada y urgente durante todo el verano".

Se estima la realización de alrededor de 5.400 intervenciones quirúrgicas, más de 196.000 consultas externas y más de 195.000 pruebas diagnósticas entre julio y septiembre. La planificación prevista incorpora además mecanismos de seguimiento continuo de la actividad y la posibilidad de activar recursos adicionales cuando la evolución de la demanda asistencial así lo aconseje, garantizando una atención sanitaria accesible y de calidad para la ciudadanía durante todo el periodo estival.

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMAS

Aprovechando la menor presión asistencial que se registra durante los meses de verano, el Servicio Andaluz de Salud intensificará las actuaciones de mejora, conservación y reforma en los centros sanitarios de la provincia de Huelva. Estas intervenciones permiten avanzar en la modernización de las infraestructuras y mejorar la experiencia de pacientes y profesionales, sin interferir en la actividad habitual.

En concreto, las actuaciones previstas en Huelva contarán con una inversión de 1,88 millones de euros. Entre ellas, destacan la reforma de la cuarta planta derecha y vestíbulo del Hospital Infanta Elena, con una inversión de 375.000 euros, la reparación de la cubierta del Hospital Juan Ramón Jiménez, por 285.000 euros, o la reparación de cubierta y ventanales del Centro Periférico Virgen de la Cinta, con 250.000 euros.

También se acometerá la impermeabilización de cubiertas del Hospital Infanta Elena con un presupuesto de 225.000 euros y la reforma de consultas externas y Hospital de Día de Neurología del Hospital Vázquez Díaz, con 200.000 euros.

"PLANIFICACIÓN FLEXIBLE"

Desde la consejería han explicado que las previsiones del Plan Verano 2026 se han elaborado a partir de la actividad registrada en años anteriores y serán objeto de seguimiento permanente durante todo el periodo estival. El SAS monitorizará de forma continua la evolución de la demanda asistencial y adaptará los recursos disponibles siempre que sea necesario para garantizar la mejor atención posible tanto a la población residente como a las personas que visitan Andalucía durante los meses de verano.

El Plan Verano 2026 combina contratación, incorporación de nuevos profesionales, organización asistencial, actualización de protocolos, refuerzo de los dispositivos con mayor presión asistencial y mejora de infraestructuras para "asegurar la respuesta sanitaria en todo el territorio andaluz".