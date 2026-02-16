La Junta promueve el programa 'Todos Olímpicos' entre los alumnos del IES Odiel de Gibraleón (Huelva)

Sesión formativa de la campaña educativa 'Todos Olímpicos' en el IES Odiel de Gibraleón (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

GIBRALEÓN (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Cultura y Deporte ha impulsado en el IES Odiel de Gibraleón (Huelva) una nueva sesión formativa de la campaña educativa 'Todos Olímpicos', que promueve el Comité Olímpico Español (COE), para difundir los valores del deporte en centros educativos de las ocho provincias andaluzas, con la colaboración de deportistas de élite.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en concreto, los alumnos han podido disfrutar de una sesión impartida por los deportistas sevillanos Manuel Olmedo y Jaime Martínez, atleta campeón de Europa en 1.500 metros en 2011 y olímpico en Atenas 2004 y Pekín 2008, y subcampeón de España de piragüismo en 2023, respectivamente, a los que ha acompañado la delegada territorial de Cultura y Deporte, Teresa Herrera.

Durante la actividad, los deportistas han compartido de forma didáctica sus experiencias profesionales y realizado, además, ejercicios prácticos para tratar de inculcarles el significado y valores del espíritu olímpico.

En este sentido, Herrera ha destacado que el deporte es "mucho más que una mera actividad física; es una poderosa herramienta educativa, especialmente en edades tempranas, por su capacidad para transmitir valores como el esfuerzo, la disciplina, la igualdad, el respeto y la superación personal, entre otros".

"Gracias a este programa, con un contacto directo con deportistas de alto nivel, logramos que la importancia de cultivar esos valores llegue directamente a las aulas de una forma cercana y motivadora, haciendo ver a los alumnos que el esfuerzo trae consigo resultados y contribuyendo a formarlos como personas responsables, solidarias y comprometidas", ha abundado.

En esta ocasión, son cuatro los deportistas que colaboran con el programa en Andalucía, donde cumple su séptima edición, de los 15 que participan a nivel nacional: la jugadora de rugby granadina María del Mar Pérez; el deportista malagueño de orientación Alejandro Aguilar; el atleta sevillano Manuel Olmedo; y el piragüista sevillano Jaime Martínez. Los dos primeros visitarán los centros escolares de las provincias orientales y los dos segundos, los de las occidentales.

La campaña, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, comenzó el 12 de enero con sesiones formativas en el colegio público Adersa 2 de Los Marines (Huelva) y el CEIP Virgilio Valdivia de Aguadulce (Almería) y se prolongará hasta el 5 de junio.

En total, con el programa se visitarán 611 centros escolares de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Murcia y Canarias, con más de 40.000 alumnos disfrutando de la actividad. 'Todos Olímpicos' es una iniciativa del COE que consiste en una presentación con material audiovisual enfocada a alumnos de centros públicos y concertados.

Durante la misma se les ofrece de manera didáctica, interactiva y práctica las experiencias deportivas y personales de deportistas de élite y olímpicos, que les transmiten los valores olímpicos y del deporte, como la igualdad, el respeto, la superación, el esfuerzo y la constancia. En el programa también se les enseña a los alumnos cómo tener hábitos saludables además de la historia de los Juegos Olímpicos y del equipo olímpico español.