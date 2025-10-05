La Junta recibe dos ofertas para la rehabilitación de tres edificios de 207 viviendas públicas en Huelva

Archivo - Junta lamenta la "polémica sin precedentes" por ayudas del transporte y pide tratar a Andalucía como a otras comunidades - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha recibo dos ofertas de empresas interesadas en acometer las obras de rehabilitación que se van a llevar a cabo en tres edificios con 207 viviendas públicas de la calle Valparaíso de Huelva. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), licitó el pasado mes de agosto estas obras por 1.628.925 euros con diversas intervenciones en fachadas, cubiertas y zonas de comunes en estos inmuebles de la barriada La Orden.

Las obras, que cuentan con un plazo estimado de ejecución de ocho meses, se van a acometer concretamente en tres edificios situados entre el número dos y el 16 de la calle Valparaíso, según los cálculos de la Junta recogidos en una nota de prensa. Está considerada una Operación de Importancia Estratégica y financiada por AVRA con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha resaltado "el gran calado social de esta intervención integral que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida las familias, garantizando la sostenibilidad y el confort en sus viviendas". La consejera ha añadido que "AVRA seguirá trabajando en esta línea de actuaciones impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno para mejorar el estado en que se encuentran muchas promociones del parque público residencial, afectadas por el deterioro del tiempo y la falta de inversiones durante décadas".

En concreto, la actuación en las fachadas se centrará en la reparación y recrecido de los perfiles de los balcones, la ejecución de nuevos peldaños y la restauración de los elementos que lo precisen. Igualmente se sustituirán las carpinterías de las puertas y ventanas de las zonas comunes por otras de aluminio lacado con acristalamiento, y la colocación de barandillas en balcones. Por último, se procederá también a la pintura de las fachadas, así como de los patios interiores y la carpintería metálica.