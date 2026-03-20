La Junta refuerza la atención a mayores en Huelva con 220 nuevas plazas en residencias y centros de día

Entrega de los convenios con ayuntamientos que amplían la oferta de plazas para personas mayores en situación de dependencia en la provincia de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado este viernes la creación de 220 nuevas plazas en residencias y centros de día para personas mayores en situación de dependencia en la provincia de Huelva en lo que va de año, a través del concierto social y la firma de convenios con ayuntamientos.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la entrega de los convenios suscritos con los municipios de San Bartolomé de la Torre, Villanueva de los Castillejos, Jabugo, Puebla de Guzmán y El Cerro de Andévalo, que permitirán la creación de 74 nuevas plazas, que se suman a las 146 plazas concedidas a entidades del tercer sector a través del concierto social, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Durante el acto, celebrado en la Delegación del Gobierno andaluz en Huelva, la consejera ha estado acompañada por el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; el delegado de Inclusión Social en la provincia, José Manuel Borrero; así como por representantes de los ayuntamientos beneficiarios.

De este modo, López ha destacado que tanto en el marco del concierto social como en los convenios municipales "se han concedido todas las plazas solicitadas y que contaban con la correspondiente acreditación", subrayando la apuesta sin precedentes del Gobierno andaluz para transformar y mejorar del sistema de la dependencia.

En este sentido, la titular de Inclusión ha señalado que "los datos demuestran que el cambio está funcionando y que la gestión da resultados". Asimismo, ha puesto en valor que Andalucía es actualmente "la comunidad autónoma que más personas atiende", habiendo alcanzado "cifras récord" en el número de prestaciones y beneficiarios del sistema de dependencia.

En relación con los tiempos de espera, ha resaltado que la región registra "en el tiempo de espera más bajo de los últimos 15 años". Estas cifras, ha continuado, "han sido avaladas por el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, presentado recientemente en el Congreso de los Diputados, que posiciona a Andalucía como la tercera comunidad autónoma que mejor gestiona el sistema de la dependencia".

No obstante, López ha reconocido que "queda mucho por hacer", si bien ha incidido en que "los avances logrados son significativos". "Seguiremos trabajando con humildad y dando resultados para mejorar la vida de quienes más lo necesitan", ha concluido.