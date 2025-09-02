La Junta refuerza su compromiso con el desarrollo rural con la modernización de la OCA del Entorno de Doñana (Huelva)

ALMONTE (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha recepcionado las obras de ampliación, remodelación y mejora de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) del Entorno de Doñana, situada en Almonte (Huelva), tras una inversión de casi 343.000 euros. La actuación permite dotar a la comarca de unas instalaciones modernas, sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales del sector agrario.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el proyecto ha consistido en la mejora de la envolvente del edificio, la redistribución de espacios para incrementar la luz natural, la instalación de placas fotovoltaicas, un nuevo sistema de climatización de alta eficiencia y la incorporación de iluminación LED. Además, se ha realizado una ampliación de superficie para aumentar la capacidad de trabajo de la OCA, garantizando así una atención más ágil y cercana a agricultores y ganaderos.

En este sentido, el director de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), perteneciente a la Consejería de Agricultura, José Carlos Álvarez, ha subrayado que estas inversiones son "una muestra clara del compromiso del Gobierno andaluz con el futuro del campo, apostando por la digitalización, la eficiencia energética y la modernización de los servicios públicos en las zonas rurales".

A su vez, el delegado de Agricultura, Álvaro Burgos, ha destacado que "esta actuación, además de mejorar el servicio y las condiciones de trabajo de la propia oficina, pone en valor la apuesta por acercar y facilitar la propia administración Agraria al campo y los agricultores y ganaderos de la comarca".

La intervención forma parte del Plan para la Transformación de las Oficinas Comarcales Agrarias de Andalucía, impulsado por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), que cuenta con una dotación inicial de 17,5 millones de euros.

Su objetivo es "mejorar la eficiencia de la administración, simplificar trámites y acercar la gestión a la ciudadanía del medio rural", toda vez que los representantes de la consejería han señalado que "la modernización de la red de OCA no es solo una inversión en infraestructuras, sino una apuesta estratégica por la competitividad del sector agroalimentario andaluz, la sostenibilidad y la fijación de población en nuestros pueblos".

Con esta iniciativa, Andalucía refuerza su posición de liderazgo en el sector agroalimentario europeo y avanza hacia un modelo de desarrollo rural más digital, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.