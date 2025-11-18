La Junta refuerza la respuesta sanitaria ante la violencia de género en Huelva con jornadas formativas y de coordinación

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias impulsa, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, sus delegaciones territoriales de Salud y Consumo y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), la tercera edición de las Jornadas Provinciales de Ámbito Sanitario ante la Violencia de Género, que se van a celebrar hasta el próximo 28 de noviembre en las ocho provincias andaluzas. La primera de ellas ha tenido lugar este martes en Huelva.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en esta jornada se han puesto de relieve los objetivos previstos: fortalecer el papel del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) en la detección temprana, la atención integral y la coordinación interinstitucional frente a la violencia de género, además de ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y formación para los profesionales implicados en su abordaje.

Las jornadas, inauguradas por la delegada territorial del ramo, Manuela Caro, han contado con la participación de personal del SSPA, así como de representantes de los ámbitos social, judicial, educativo, policial y asociativo, cuya colaboración resulta fundamental para ofrecer una respuesta integral a las víctimas. También se ha priorizado la participación de estudiantes de titulaciones sociosanitarias, con vistas a fomentar la sensibilización y la capacitación desde las primeras etapas de la formación profesional.

La programación de esta actividad combina espacios de exposición, reflexión y participación, con un formato homogéneo en toda Andalucía, adaptado a la realidad de cada provincia.

Al respecto, los contenidos se articulan en torno a tres principales ejes: la actualización técnica y normativa, centrada en el nuevo Protocolo de Detección Temprana de la Violencia de Género en el SSPA; la coordinación interinstitucional, que aborda la colaboración entre los distintos servicios públicos y entidades sociales; y la presentación de experiencias y buenas prácticas, con ejemplos reales de intervención interdisciplinar y atención integral a las víctimas.

La titular de Salud y Consumo en Huelva ha destacado que "la respuesta sanitaria ante la violencia de género es un pilar esencial en la protección de la salud y la vida de las mujeres". "Con estas jornadas reforzamos la capacitación de los profesionales del sistema sanitario andaluz y su coordinación con otros ámbitos para garantizar una atención integral, cercana y eficaz", ha valorado.

"No hay que olvidar que en numerosas ocasiones el personal sanitario es la primera persona que atiende a la mujer tras ser víctima de maltrato, de ahí la importancia de impulsar estas acciones", ha incidido Caro.

Así, la participación en las jornadas es gratuita, con inscripción a través de la plataforma de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y los aforos oscilan entre las 80 y las 282 plazas por provincia, alcanzando un total de 1.494 participantes previstos en el conjunto de Andalucía.

Estas jornadas se enmarcan en las actividades organizadas en Andalucía con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y forman parte de la estrategia de la Junta para reforzar la formación, la sensibilización y la coordinación profesional en el ámbito sanitario.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias mantiene, en este sentido, una apuesta firme por la formación continua de los profesionales del SSPA en materia de violencia de género. Cada año, cerca de 4.000 profesionales participan en actividades formativas específicas que abarcan desde la sensibilización y la atención en urgencias hasta la aplicación práctica de los protocolos de actuación y detección temprana.

En 2025, además, se ha puesto en marcha por primera vez una formación virtual especializada en el uso del nuevo Protocolo de Detección Temprana, elaborada en colaboración con la EASP y el Servicio Andaluz de Salud, junto con nuevas acciones presenciales dirigidas a los Equipos de Atención a la Mujer.

Con esta nueva iniciativa, Andalucía reafirma su compromiso con la prevención y erradicación de la violencia de género, fortaleciendo la respuesta sanitaria y promoviendo un trabajo conjunto entre instituciones, profesionales y ciudadanía para avanzar hacia una sociedad más segura, igualitaria y libre de violencia.