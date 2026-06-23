La Junta reivindica la unidad como "la mejor herramienta" para construir una sociedad "más libre, diversa e igualitaria"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, durante el acto de la presentación de la campaña 'Somos Familia'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha apelado este martes en Huelva a la "unidad" de toda la sociedad como "la mejor herramienta para seguir avanzando en igualdad y combatir la LGTBIfobia". López ha participado, junto al presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, en la presentación de la campaña 'Somos Familia' y en la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi de la institución provincial onubense.

Durante su intervención, la consejera ha defendido que "para conseguir la igualdad, la mejor herramienta es la unidad de toda la sociedad" y ha considerado un "acierto" que en este acto estuvieran representados el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación, la Universidad y las entidades del colectivo. "Las grandes conquistas se consiguen desde la unidad", ha remarcado, según ha trasladado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Asimismo, ha agradecido a la Diputación de Huelva su trabajo "los 365 días del año en favor de la igualdad que todos perseguimos" y ha puesto en valor la labor que realizan las entidades Lgtbi. "Nos enseñáis el camino cada día, hacéis una sociedad más libre y nos marcáis nuevos retos", ha señalado.

López también se ha referido a la campaña 'Orgullosas' impulsada por la Junta de Andalucía, una iniciativa que busca visibilizar a "una parte del colectivo que ha tenido mucho que ver en las conquistas logradas y que ha pasado muy desapercibida: las mujeres". La consejera ha destacado que la campaña muestra a una pareja de mujeres mayores cuyo amor "superó barreras y críticas bajo la apariencia de una amistad".

"Los pasos que ellas y todo el colectivo han conseguido han hecho posible que actualmente una pareja joven pueda vivir su amor como amor, sin disfraces", ha afirmado, antes de reivindicar que "que cada persona pueda amar libremente es una de las cosas más bonitas que existen".

Respecto a la campaña 'Somos Familia', promovida por la Diputación de Huelva, López ha destacado el papel de la familia como espacio de protección, aprendizaje y afecto. "Es donde damos nuestros primeros pasos, aprendemos a hablar, recibimos valores y encontramos refugio en los momentos difíciles", ha señalado. En este sentido, ha valorado que la iniciativa visibilice "lo que muchas veces no se ve, pero que es realmente importante".

La titular andaluza de Inclusión Social ha defendido además que "la bandera del Orgullo debe enarbolarse los 365 días del año", ya que representa "el respeto, la igualdad y la libertad". "Sin esos valores no se puede hablar de sociedad", ha añadido.

Por último, ha advertido de que "desgraciadamente sigue existiendo la LGTBIfobia". "Es un ataque directo a la dignidad de una persona y, si lo consentimos, la sociedad estará perdiendo su propia dignidad", ha concluido.