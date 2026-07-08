Junta remarca que la DIA de la presa de Alcolea de Huelva "contempla medidas correctoras para la acidez del agua"

Archivo - Presa de Alcolea. - HUELVA RIEGA - Archivo

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, ha remarcado este miércoles que la Declaración de Impacto Ambiental en vigor de la presa Alcolea de Huelva "contempla una serie de medidas correctoras para hacer frente a la realidad de la acidez que pueda tener el agua que viene de la Cuenca Minera", pero el objetivo es "no dilatar el proceso" porque "se corre el riesgo de que esa declaración pudiera decaer".

A preguntas de los periodistas sobre los avances con el Gobierno y el estudio de la Universidad de Huelva que advierte sobre la acidez de las aguas, el consejero ha querido "dejar claro" que la presa de Alcolea tiene una Declaración de Impacto Ambiental "en vigor" y esta "contempla una serie de medidas correctoras, precisamente, para hacer frente a la realidad de la acidez que pueda tener el agua que viene de la Cuenca Minera".

"Evidentemente, tenemos que ceñirnos a los datos oficiales y a lo que está aprobado y nadie contempla la construcción de la presa sin la aplicación de esas medidas correctoras que van asociadas a DIA en vigor", ha insistido.

Al respecto, Fernández-Pacheco ha subrayado que la "intención" es "no dilatar el proceso", porque "se corre el riesgo de que esa Declaración de Impacto Ambiental pudiera decaer" y eso "llevaría a un escenario en el que habría que empezar de cero".

"La DIA cuenta con todos los informes científicos, con todo el rigor técnico, con todas las aprobaciones y las salvaguardas ambientales necesarias como para garantizar que la presa se puede construir. La presa de Alcolea se comenzó a construir con todos los parabienes medioambientales y lo que queremos es no salirnos ni un ápice de lo que ya está aprobado y es oficial, simple y llanamente. Y creo que todo lo demás son elementos para seguir dilatando la decisión de no construir la presa", ha abundado.

En este punto, el consejero ha recordado que es una presa "no solo cumpliría la función de almacenamiento y embalse de agua para el abastecimiento, para el sector primario, para la industria y para el turismo de Huelva", sino que además "cumpliría una importantísima labor de laminación de avenidas, protegiendo a municipios como Gibraleón, que en las últimas crecidas del río Odiel se han visto ciertamente comprometida". "La presa de Alcolea está en una planificación hidrológica aprobada y consensuada".

En cuanto al protocolo para que el Gobierno ceda las competencias a la Junta para que esta la construya, el consejero ha lamentado que haya "pocas novedades", ya que el documento "está en la mesa y solo hace falta que el Ministerio para la Transición Ecológica lo rubrique, tal y como se comprometió con la Junta y con los regantes".

"Yo creo que el Gobierno de España lo que tiene que hacer es decir la verdad, ya de una vez por todas, que venga a Huelva y decirle a los onubenses que no se va a construir la presa de Alcolea mientras Pedro Sánchez siga siendo presidente. Que lo digan, pero lo que no parece razonable es que nos tiremos meses negociando un protocolo y cuando todo está acordado, ahora, de repente, les preocupa que las aguas sean ácidas. No parece serio. Las aguas serían igual de ácidas antes de que nos sentáramos a negociar, no se han vuelto ácidas de un año hasta ahora", ha aseverado.

Al respecto, ha criticado que al Gobierno y al PSOE "les hace falta un ejercicio de sinceridad con Huelva". "Lo necesario es desbloquear y cuando la presa se vaya a construir, se acometerán todas las medidas que sean del ámbito de nuestra competencia, todas, incluidas también las que vienen recogidas en la DIA".

Así, ha recordado que existen proyectos de investigación con la Universidad de Huelva para "analizar posibles procesos de economía circular vinculados a las aguas ácidas del río". "Firmamos con LifeWatch ERIC un convenio, precisamente, para analizar esa realidad y ver no solo si podemos corregir esa acidez, sino además sacarle un segundo uso que pudiera convertirse en sus productos en beneficio de cualquiera de las industrias que se radican aquí en la provincia", ha detallado.

"Hay cosas que hacer, pero insisto, lo más importante, y no podemos despistarnos del objetivo principal, es construir la presa de Alcolea. Esa presa con la que todo el mundo estaba de acuerdo en Huelva, que sigue incluida en la planificación, que ha sido acordada en su finalización con un nuevo modelo en el que la Junta de Andalucía asume y que desde hace meses está encima de la mesa del secretario de Estado de Medio Ambiente y de la vicepresidenta del Ministerio para la Transición Ecológica y no sabemos por qué. Esa es la gran pregunta", ha concluido.