La Junta señala que la climatización del centro de salud de Minas de Riotinto (Huelva) está "ya a pleno rendimiento"

Archivo - Centro de salud en Minas de Riotinto (Huelva) - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad, a través del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, ha informado este vienres de que el dispositivo de climatización integral del centro de salud de Minas de Riotinto (Huelva) se encuentra "ya a pleno rendimiento" y funcionando con "total normalidad" desde este jueves.

Según ha indicado la Junta a Europa Press, el sistema de climatización ya funciona con "normalidad" una vez "solventadas" las incidencias técnicas que ha presentado en los últimos días.

Con el objetivo de "garantizar su operatividad y reforzar sus prestaciones", desde el área sanitaria se ha procedido también a la instalación de un nuevo sistema de enfriadoras en las dependencias del centro que da respaldo al dispositivo principal.

Desde la administración sanitaria han lamentado las molestias ocasionadas a usuarios y profesionales, a la vez que ha recordado que existe un programa de mantenimiento y revisión permanente de estos equipos para abordar todas las incidencias y otras actuaciones que sean necesarias en este ámbito.