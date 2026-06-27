La Junta svanza en el Museo de Huelva los trabajos de restauración de la colección de 10.000 obras de José Caballero

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha asistido en el Museo de Huelva, acompañada por la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha asistido en el Museo de Huelva, acompañada por la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, a los trabajos de inventario, catalogación y restauración de la colección José Caballero, compuesta por más de 10.000 obras. Casi la totalidad las mismas son del artista onubense, si bien también hay un conjunto de piezas de creadores contemporáneos de Caballero como Daniel Vázquez Díaz, Pablo Picasso, Joan Miró, Rafael Alberti y Manuel Ángeles Ortiz, entre otros.

Según ha recogido la Junta en una nota, Patricia del Pozo ha afirmado que "la llegada de la colección José Caballero es un hito para el Museo de Huelva que enriquecerá no solo la nueva exposición permanente, sino que abre líneas de investigación relacionadas con el artista, exposiciones temporales o actividades de difusión".

"Caballero generará una corriente de renovación tanto en el Museo como en la propia ciudad de Huelva, situándolo en un edificio como el Banco de España, localizado en pleno centro, desde el que se podrá crear sinergias con la ciudadanía y agentes culturales", ha señalado la consejera en funciones.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado que "el trabajo que están realizando los técnicos del Museo de Huelva con la colección es maravilloso, catalogando y preparando piezas de un valor incalculable para que muy pronto los onubenses y quienes nos visiten puedan disfrutarlo".

"Hablamos de una colección única en el mundo, que reúne toda la carrera artística de uno de los grandes pintores del siglo XX en España. Al cumplir su última voluntad disfrutaremos en Huelva de una de las mayores colecciones de arte contemporáneo de España. José Caballero vuelve a su casa", ha recalcado la regidora onubense.

En concreto, la colección José Caballero, que procede de la Fundación Caballero Thomas de Carranza, está formada por 10.059 piezas. Dentro del conjunto destacan los 146 cuadros de Caballero, que abarcan todos los estilos artísticos por los que pasó el pintor onubense, desde el surrealismo al informalismo pasando la pintura matérica y la fase circular o signográfica.

El estado de conservación es, en general, bueno, si bien se acometerán las actuaciones de restauración y conservación preventiva habituales en un legado de este nivel con vistas a su exposición permanente. El conjunto más numeroso está integrado por la obra gráfica, unas 9.000 piezas, con una cronología que abarca prácticamente toda la carrera artística de Caballero. Se hallan así dibujos de su etapa escolar, pintados con ocho o nueve años, hasta realizados en su último año. La temática es muy variada.

Por un lado, destacan los retratos, muchos de ellos de su esposa, María Fernanda Thomas de Carranza, así como las series dedicadas a Federico García Lorca, figura clave en la trayectoria del pintor onubense. Igualmente, hay retratos femeninos, de sus amigos artistas y varios autorretratos.

También hay que señalar los dibujos para escenografías, como 'Yerma', 'Bodas de sangre', 'El amor brujo' o diversas escenografías para folclores, además de los bocetos para murales como el de la Diputación de Huelva o las vidrieras de la parroquia de Los Remedios en Sevilla. Un pequeño grupo lo forman la colección de carteles para La Barraca. Completan la colección algunas esculturas y piezas de escenografía, abanicos, pañuelos y alfombras diseñados por Caballero. Y algunos objetos personales como su colección de pipas, su radio y su caballete.

Además, esta colección se completa con la biblioteca personal de José Caballero, compuesta por con unos 2.500 volúmenes, la hemeroteca, que reúne cerca de un millar de ejemplares de revistas y prensa, y una abundante y rica documentación de su trayectoria artística.

Dicha biblioteca especializada en pintura, escultura e historia del arte que contiene ejemplares firmados y dedicados por autores de la Generación del 27 -Federico García Lorca, Rafael Alberti y Gerardo Diego, entre ellos- ya se encuentra ubicada en una sala del Museo de Huelva.