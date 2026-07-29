La Junta ultima la rehabilitación de 40 viviendas públicas en Las Eritas de Cortegana (Huelva)

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, durante su visita a las obras de 40 viviendas públicas en Las Eritas de Cortegana. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CORTEGANA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha visitado las obras de rehabilitación y regeneración urbana que la Junta de Andalucía está ejecutando, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en una promoción de 40 viviendas públicas en alquiler de la barriada Las Eritas, en Cortegana, cuyos trabajos superan ya el 90% de su ejecución.

Según informa la Junta en una nota de prensa, la actuación está financiada con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027, se desarrolla en un ámbito incluido en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) y está considerada una Operación de Importancia Estratégica por su contribución a la mejora del parque público residencial y a la regeneración de áreas urbanas especialmente vulnerables.

Así, Rocío Díaz ha destacado que "esta intervención demuestra el compromiso del Gobierno andaluz con la conservación y transformación del parque público de viviendas, especialmente en aquellos barrios donde el paso del tiempo ha provocado un mayor deterioro de los edificios".

"Rehabilitar estas promociones significa ofrecer a las familias hogares más seguros, confortables y eficientes, pero también mejorar la imagen de los barrios y recuperar espacios residenciales que forman parte del patrimonio público de Andalucía", ha afirmado la consejera.

Las obras cuentan con una inversión prevista de algo más de 438.000 euros y se desarrollan en una promoción distribuida en dos manzanas abiertas con fachadas a las calles Castaño, Encina y Madroño. El conjunto está compuesto mayoritariamente por viviendas unifamiliares adosadas, junto con edificios plurifamiliares situados en las esquinas de ambas manzanas.

La intervención se ha centrado en la reparación y renovación de los elementos más deteriorados de las fachadas y cubiertas, así como en la mejora del aislamiento, la estanqueidad y las zonas comunes de los edificios.

Hasta el momento se ha completado la sustitución de todas las carpinterías exteriores y de las puertas principales y posteriores de acceso a las viviendas. También ha finalizado el pintado de los cerramientos exteriores, la reparación de las cubiertas y la mejora de los revestimientos de las escaleras exteriores.

Los trabajos se concentran ahora en la reparación de los paramentos interiores afectados por la sustitución de las ventanas y en la terminación de la pintura de los elementos de cerrajería. La evolución de las obras permitirá adelantar su conclusión a los primeros días de septiembre frente a la previsión inicial de finalizar a finales de octubre.

La consejera ha valorado "el importante cambio que ya puede apreciarse en los edificios, tanto en su estado de conservación como en su imagen exterior", y ha señalado que "esta transformación repercute directamente en la habitabilidad de las viviendas y en la calidad de vida de sus residentes".

REGENERACIÓN URBANA EN ÁREAS VULNERABLES

La rehabilitación de Las Eritas se integra en un conjunto de actuaciones impulsadas por AVRA en áreas urbanas incluidas en la Eracis mediante el Programa Feder Andalucía 2021-2027, con una inversión cercana a los 19,9 millones de euros que beneficiarán a más de 1.000 familias. Estas intervenciones incluyen la construcción de nuevas viviendas públicas en alquiler, la rehabilitación integral de edificios y la reurbanización de espacios públicos.

El objetivo es "reducir la vulnerabilidad de estos ámbitos, mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad, recuperar el patrimonio residencial público y favorecer una mayor cohesión urbana y social".

Esta estrategia permite intervenir de manera conjunta sobre las viviendas, los edificios y el entorno urbano en zonas donde se concentran situaciones de exclusión social o factores de riesgo. Entre las actuaciones actualmente en marcha se encuentran intervenciones en Almería, Algeciras, Puente Genil, Motril, Huelva, Cortegana, Sevilla y Lora del Río.