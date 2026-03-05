Loles López afirma que la tauromaquia es parte de "las raíces más profundas" de Andalucía

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en los Premios Taurinos Provinciales 2025. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado este jueves en Huelva que la tauromaquia "forma parte de las raíces más profundas, de la cultura y de la identidad de Andalucía". Así, lo ha manifestado durante la gala de entrega de los Premios Taurinos Provinciales 2025, donde ha defendido que apoyar la fiesta es también "apoyar nuestras tradiciones, nuestra historia y el patrimonio cultural de esta tierra".

El acto, celebrado en el Gran Teatro de la capital onubense, ha servido además para conmemorar el 25 aniversario de estos galardones, que han reconocido en esta ocasión a la Infanta Elena de Borbón, David de Miranda, el "toro preferido", de la ganadería Loreto Charro, o Diego Ventura, "mejor rejoneador", entre otros.

La consejera ha estado acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, así como otras autoridades y representantes del mundo taurino, según ha detallado en una nota.

Durante su intervención, López ha señalado que para ella es "un orgullo presidir una gala tan emotiva" que la hace sentirse "todavía más orgullosa si cabe de ser onubense". En este sentido, ha subrayado que "Huelva es arte, cultura, prosperidad y tauromaquia" y ha resaltado que este evento "representa el espíritu de libertad de esta provincia y de esta tierra".

La consejera ha defendido que "ni Huelva ni Andalucía se entienden sin la tauromaquia", ya que forma parte "de nuestros paisajes, con esas hermosas dehesas donde se cría el toro de lidia, de nuestras tradiciones y de nuestra cultura". Asimismo, ha destacado que la provincia es "cuna de grandes figuras, de dinastías toreras, de ganaderías señeras y de una afición valiente que mantiene viva nuestra identidad".

En este contexto, López ha felicitado a los premiados y ha afirmado que estos galardones "vuelven a situar a Huelva en el epicentro del mundo taurino". "Sois guardianes del mundo taurino y de nuestra esencia, un orgullo para esta tierra", ha señalado dirigiéndose a los distinguidos.

La titular de Inclusión Social ha dedicado unas emotivas palabras a la infanta Elena de Borbón, a quien ha pedido que transmita a Sus Majestades los Reyes "nuestro más sincero agradecimiento por su cercanía y calor durante la tragedia de Adamuz, que ha golpeado con fuerza el corazón de Huelva".

La consejera ha reiterado además el compromiso del Gobierno andaluz con la tauromaquia, subrayando que "apoyar este sector es apoyar las raíces más profundas de Andalucía". Un respaldo que, según ha añadido, se seguirá manteniendo "desde la libertad y el respeto también hacia quienes no son aficionados, porque en esta tierra cabemos todos".

Por su parte el delegado del Gobierno, José Manuel Correa, ha manifestado que "los Premios Taurinos Provinciales alcanzan sus 25 años más vivos que nunca, con esa lozanía que les da el impulso que la Junta de Andalucía ha querido darles desde la llegada de Juanma Moreno a San Telmo".

"Recalamos en estas bodas de plata con la satisfacción del trabajo bien hecho", ha subrayado Correa, "pero también con la responsabilidad de dar continuidad a las políticas que han engrandecido nuestra fiesta, sin cortapisas ni complejos, defendiendo la tradición taurina onubense y la de toda nuestra Comunidad". "Porque en Andalucía, la tauromaquia es mucho más que una disciplina; es un símbolo que nos une, una herencia que nos conecta con nuestra historia y nuestra cultura", ha apostillado el delegado.

LOS PREMIADOS

En esta edición, los Premios Taurinos Provinciales han reconocido a la infanta Elena de Borbón por su promoción, difusión y defensa de la tauromaquia. Asimismo, el torero David de Miranda ha sido distinguido como triunfador de la temporada 2025. El jurado también ha premiado al "toro preferido", de la ganadería Loreto Charro, como mejor toro de la temporada, y al rejoneador Diego Ventura como mejor rejoneador.

En la gala igualmente se ha reconocido a Fernando Sánchez como mejor subalterno; Rafael Carbonell como mejor picador; Carlos Tirado como mejor novillero con picadores, y Cristóbal de Lara como mejor novillero sin picadores.

Además, el Jurado Taurino Provincial ha concedido tres menciones especiales a personas o entidades muy vinculadas al mundo de la tauromaquia o que han tenido un papel relevante en su promoción. En esta ocasión, las distinciones han recaído en José Luis Martín Mohedano, veterinario recientemente jubilado; en Manuel Ángel Millares, a título póstumo, por su brillante trayectoria como ganadero; y en el Casino de Beas, espacio que ha acogido la celebración de diversos foros taurinos.

CLAUSURA DEL 25 ANIVERSARIO

Este acto pone el punto final a la programación conmemorativa de las veinticinco ediciones de estos premios, que ha incluido la exposición 'Miradas, Trazos y Estilo', organizada en el Museo de Huelva por la Asociación de Amigos del Museo de Huelva (ADMauz). La muestra ha combinado fotografías, cuadros del pintor Alex Rodríguez y creaciones del diseñador Antonio Arcos.

La conmemoración también ha contado con la publicación de un libro recopilatorio que recoge el primer cuarto de siglo de estos galardones taurinos, elaborado con la colaboración de aficionados, profesionales, críticos, fotógrafos y numerosas personas vinculadas al ámbito taurino que han contribuido de forma desinteresada.

En la pasada temporada se celebraron en la provincia de Huelva un total de 22 espectáculos taurinos, de los que seis fueron corridas de toros, uno espectáculo mixto, cuatro festejos de rejones, cinco novilladas con picadores, cuatro novilladas sin picadores y dos becerradas.