Loles López destaca "el talento y la capacidad" de la juventud andaluza en los Premios Juventud 2025 en Huelva

El Rocío, Almonte (Huelva), 24 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado este viernes en El Rocío (Almonte, Huelva) "el talento, el empuje y la capacidad" de la juventud andaluza, a la que ha definido como "el motor de Andalucía", durante la gala de entrega de los Premios Juventud Andaluza 2025, organizados por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).

Según una nota de prensa emitida por la Junta de Andalucía, estos galardones reconocen el esfuerzo, la innovación, el compromiso social y la creatividad de jóvenes andaluces o residentes en la comunidad con edades entre 14 y 35 años, así como de entidades que desarrollan iniciativas que repercuten de forma positiva en el desarrollo juvenil.

Durante su intervención, López agradeció la acogida del alcalde de Almonte, Francisco Bella, y subrayó la importancia de visibilizar el potencial de la juventud andaluza. "Tenemos un lujo con esta juventud", señaló, al tiempo que dedicó unas palabras a las familias: "Son lo que son porque sus padres lo han dado todo para que estén hoy aquí".

En la edición de 2025, el premio 'Empezar' a la iniciativa de emprendimiento juvenil ha sido para Francisco Ruiz Lobato, de Teypa Proyectados SL (Álora, Málaga), mientras que el reconocimiento a la Trayectoria Emprendedora recayó en Estefanía Martín Romero, de La Línea de la Concepción (Cádiz).

El galardón en Arte y Cultura fue para Antonio José Pérez López (Jaén), y en Deporte para la empresa Gañafote Sports Events SL, con sede en Moguer (Huelva). En la categoría de Ciencia, Investigación, Innovación y Tecnología, el premiado fue Rafael Luque Ramírez, de Priego de Córdoba.

Asimismo, la Asociación Alba-Proyecto Hombre Almería recibió el premio al Respeto a la Igualdad y a la Diversidad Sexual y/o de Género; ASDE Scouts de Andalucía, con sede en Sevilla, el de Desarrollo Sostenible; y la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalcido) fue distinguida en la modalidad de Promoción de la Inclusión Sociolaboral de Personas Jóvenes con Discapacidad.

La mención honorífica "Municipio Joven del Año" se concedió a los ayuntamientos de Las Gabias (Granada) y Vélez-Málaga (Málaga) por sus programas en materia de juventud.

Al acto asistieron, además, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa; el director general de Infancia, Adolescencia y Juventud, Paco Mora; el director general del IAJ, Pedro Antonio Ramírez, y varios delegados territoriales de Inclusión Social.