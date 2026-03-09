Loles López subraya que la nueva Unidad de Salud Mental Comunitaria de Huelva "responde a una demanda histórica"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este lunes la nueva sede que albergará la Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este lunes la nueva sede que albergará la Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) de Huelva capital, un proyecto que responde a "una demanda histórica" y que supone "un nuevo impulso al sistema sanitario en la provincia".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante la visita, la consejera ha estado acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; la delegada de Salud y Consumo, Manuela Caro; el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero; y el director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Huelva, José Domingo Doblado.

Así, López ha puesto en valor el trabajo conjunto de distintas consejerías de la Junta para hacer posible esta actuación. En este sentido, ha destacado la colaboración entre la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda,a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), y la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

"En el Gobierno andaluz no somos compartimentos estancos; trabajamos todos a una para mejorar la calidad de vida de los andaluces", ha señalado, toda vez que ha explicado que AVRA ha puesto a disposición este edificio para su uso sanitario, mientras que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha llevado a cabo una reforma integral del inmueble, "permitiendo hacer realidad" lo que la consejera ha definido como "un sueño cumplido para la ciudad de Huelva".

En esta línea, López ha subrayado que esta actuación es "un ejemplo más del compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la provincia de Huelva", así como de la apuesta del Ejecutivo andaluz por "reforzar y modernizar el sistema sanitario público".

El nuevo espacio, ubicado en la calle Hermandades y cercano a su actual emplazamiento en la plaza Houston, es un edificio moderno, rehabilitado, accesible y cómodo, diseñado para "dar respuesta a las necesidades" tanto de los profesionales como de los pacientes.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha invertido alrededor de 606.000 euros en esta actuación, que se enmarca en el Plan Andaluz de Infraestructuras para Salud Mental. El objetivo es mejorar tanto la calidad de la atención a la ciudadanía como las condiciones de trabajo de los profesionales, además de solventar las limitaciones estructurales del anterior local.

Las nuevas instalaciones cuentan con 411 metros cuadrados de superficie y amplían de ocho a 13 el número de consultas, destinadas a psiquiatría, psicología clínica, enfermería y trabajo social. Gracias a esta ampliación, la unidad dispondrá por primera vez de circuitos asistenciales diferenciados para población adulta e infanto-juvenil, en línea con las recomendaciones científicas y de humanización de la atención sanitaria, dado que ambos colectivos presentan necesidades específicas que requieren enfoques distintos.

El nuevo centro incorpora además una sala de terapia grupal, un área específica para secretaría y administración, salas de espera diferenciadas, aseos adaptados, sala de reuniones y almacén, todo ello distribuido en planta baja.

Por su parte, la delegada de Salud y Consumo, Manuela Caro, ha destacado la elevada actividad asistencial de las dos Unidades de Salud Mental Comunitaria dependientes del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, ubicadas actualmente en la plaza Houston y en el Hospital Vázquez Díaz. Durante el pasado año, ambos dispositivos atendieron 101.000 consultas, lo que supone el 73% del total de consultas de salud mental registradas en la provincia, que ascendieron a 138.787.

Caro ha subrayado además la "significativa reducción" en los tiempos de espera para la primera consulta, ya que "la demora máxima se sitúa en 12 días, muy por debajo de los 60 días establecidos como plazo de garantía sanitaria". En el caso del equipo de la plaza Houston, la demora media "se ha reducido un 84% en los dos últimos años, pasando de 165 días a finales de 2023 a 26 días a finales de 2025, hasta alcanzar en la actualidad los 12 días".

Por otro lado, en el equipo del Hospital Vázquez Díaz, el descenso ha sido del 34%, pasando de 81 a 54 días en el mismo periodo, hasta situarse igualmente en 12 días en la actualidad.

De otro lado, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que la salud mental es "uno de los grandes retos de nuestro tiempo y cada vez más personas necesitan apoyo profesional". Por ello, ha subrayado que "resulta fundamental reforzar los recursos, mejorar los espacios de atención y facilitar el trabajo de los equipos sanitarios que desarrollan una labor tan importante".

En este sentido, ha indicado que esta jornada "sirve para valorar el avance alcanzado y reconocer el trabajo de los profesionales que cada día atienden a cientos de pacientes". Asimismo, Miranda ha animado a "mirar al futuro con optimismo" y ha avanzado que "las buenas noticias en materia sanitaria para Huelva no se quedarán ahí", ya que "en las próximas semanas se celebrará la colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva, una infraestructura muy esperada que, afirmó, supondrá un antes y un después para la atención sanitaria en la provincia".

"En definitiva, seguimos avanzando para que Huelva cuente con mejores servicios sanitarios, más recursos y unas infraestructuras acordes a las necesidades de los onubenses", ha concluido.