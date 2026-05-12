Loles López visita las obras de ampliación de personas mayores Lerdo de Tejada de Ayamonte (Huelva)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este martes en Ayamonte (Huelva) la residencia de personas mayores Lerdo de Tejada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

AYAMONTE (HUELVA, 12 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este martes en Ayamonte (Huelva) la residencia de personas mayores Lerdo de Tejada, un centro gestionado por la Fundación Tejada de la Santa Caridad, en el que se están realizando obras de ampliación y mejora de las instalaciones.

Durante la visita, la consejera ha estado acompañada por el delegado de la Fundación Tejada, Saúl Fernández; el alcalde de Ayamonte, Manuel Fernández Rodríguez; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; el vicepresidente de la Diputación onubense, José Manuel Zamora, y el delegado territorial de Inclusión Social en la provincia, José Manuel Borrero, entre otras autoridades.

Esta actuación va a permitir la rehabilitación y reforma de 33 habitaciones, así como la creación de seis nuevas plazas y tres unidades de convivencia, para adaptar el centro al nuevo modelo de cuidados centrado en las personas.