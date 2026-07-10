María y Manuel vuelven a ser en 2025 los nombres más frecuentes entre los recién nacidos de la provincia de Huelva

Archivo - Foto de bebé recién nacido. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

María y Manuel fueron de nuevo los nombres más elegidos para las niñas y niños que nacieron durante el año 2025 en la provincia de Huelva, según refleja la Estadística de Nombres de los Recién Nacidos Andaluces que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Según informa el IECA en nota de prensa, en el caso de las niñas que nacieron en la provincia de Huelva durante el año 2025, el listado de los nombres más frecuentes contiene algunas novedades. Por ejemplo, Carmen escala hasta la segunda posición tras ganar cuatro puestos y Sofía, que en 2024 ascendió a la segunda posición, cae hasta el quinto lugar. Daniela, por su parte, pasa a ocupar la séptima posición tras ganar ocho puestos, mientras que Manuela y Paula suben 14 puestos hasta las posiciones 8 y 11. Rocío, un nombre destacado en la provincia de Huelva, sale del top 10 tras perder cinco puestos.

Respecto a los niños, Manuel vuelve a consolidarse como el más frecuente en la provincia, con 81 inscripciones. Le siguen Pablo y Hugo, completando el podio. A continuación, se sitúan nombres como Mateo, Daniel, Alejandro, Gonzalo y Javier. El top 10 se completa con Juan y Álvaro, escalando Juan diez puestos hasta la novena posición.

Entre los 30 nombres más frecuentes también destacan para las niñas las subidas de Triana con 13 puestos más hasta la posición 15 o Valentina con 12 más hasta la 20. Por el contrario, los que más bajan son Vega con 12 puestos menos hasta la posición 19, Valeria con 18 menos hasta la 23 y Gala con 14 menos hasta la 26.

Para los niños destacan las subidas de Mario con 17 puestos más hasta la posición 18, Adrián con 41 más hasta la 19, Marco con 14 más hasta la 20, Jesús con 23 más hasta la 22 y Rubén con 24 más hasta la 26. Por contra, Martín baja 12 puestos hasta la posición 16 y David 7 hasta la 24.

SEGÚN EL NOMBRE DE LOS PROGENITORES

El número de madres y padres que usaron uno de sus nombres para sus hijas o hijos en Huelva bajó mínimamente hasta alcanzar al 9,2% de los recién nacidos, frente al 9,3% de 2024. En el caso de los niños recién nacidos el porcentaje se eleva hasta 13,5%, mientras que en las niñas fue del 4,7%.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía elabora desde 1996 la Estadística de Nombres de los Recién Nacidos Andaluces, que ofrece información anual sobre los nombres que los andaluces eligen para sus hijos recién nacidos.

Se realiza en base a las estadísticas de nacimientos que forman parte del Movimiento Natural de la Población (MNP), con la posibilidad de poder realizarse consultas interactivas.