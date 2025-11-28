Moeve, Agromedia, Polisur, Antonio España, Masiá Ciscar y Lain Tech, finalistas de Premios Andalucía Trade en Huelva

Jurado provincial de los Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza del Año 2025 de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado provincial de Huelva de los Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza del Año 2025 de la Junta de Andalucía, ha elegido como finalistas de su primera edición a Agromedina, Moeve, Polisur, Antonio España e Hijos Environment & Recycling, Masiá Ciscar y Lain Tech. Estas empresas competirán por los galardones finales con las que irán siendo elegidas a lo largo de esta semana en las otras siete provincias por sus respectivos jurados provinciales. Entre todas ellas, el jurado regional elegirá a los ganadores finales en cada una de las seis categorías.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los premios, organizados por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía Trade, se conceden en seis categorías: Innovación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo Industrial, Startups, Desarrollo Internacional, Invest in Andalucía y Trayectoria Empresarial.

Tienen por objeto impulsar el reconocimiento de las empresas andaluzas y de la importante labor que realizan en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional. Estos premios, cofinanciados con Feder, desarrollan en 2025 su primera edición, estrenándose con un rotundo éxito de convocatoria, al ser casi 300 las compañías andaluzas que se han presentado.

La reunión del jurado provincial de los premios en Huelva estuvo presidida por la delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en la provincia, Lucía Núñez Sánchez. Formaron parte de este la secretaria general de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Huelva, Cinta de la Corte; el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios; el director de Huelva Información, Francisco Javier Ronchel; y la directora de Comunicación y ESG de Atlantic Copper, Marta Cerati.

La delegada de Economía y presidenta del jurado destacó "la importancia del modelo de colaboración público-privada que representan estos premios, en los que son las propias empresas quienes presentan sus candidaturas y donde, tanto en el jurado provincial como en el regional, predomina la participación del sector privado".

En este sentido, Lucía Núñez Sánchez subrayó que "los finalistas reflejan de manera sobresaliente la fortaleza del tejido empresarial, que impulsa el desarrollo de la provincia gracias a su liderazgo, calidad e innovación, proyectando nuestros productos a nivel internacional y reforzando el atractivo de Huelva para los inversores".

SEIS FINALISTAS POR HUELVA.

Masiá Ciscar es finalista en la modalidad de 'Innovación y Transferencia de Conocimientó destinado a empresas que han destacado por su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras en los últimos cinco años. Masiá Ciscar ha situado la investigación y el desarrollo tecnológico en el centro de su estrategia empresarial, convirtiéndose en una de las compañías hortofrutícolas más avanzadas y con mayor capacidad científica de Andalucía. A través de su filial Masiá Breeding, invierte cada año en programas de mejora genética que analizan más de 30 variedades de berries anuales.

Polisur, en la de 'Desarrollo Industrial, que valora la creación de empleo y el impulso a la economía local en el ámbito industrial. La firma fabrica envases y embalajes plásticos para sectores como alimentación y agricultura. Su actividad combina producción de alto volumen, expansión internacional y desarrollo de nuevos productos como Polarbox.

Sus méritos incluyen importantes inversiones en ampliaciones industriales, creación de más de 300 empleos, implantación de energías renovables, economía circular, eficiencia energética y digitalización. Su crecimiento casi duplica la facturación entre 2020 y 2024, posicionándola como uno de los fabricantes más relevantes de Andalucía.

En 'Startups, ha sido Lain Tech la designada por el jurado como finalista porque representa una de las innovaciones industriales "más transformadoras" surgidas en Andalucía, aportando una tecnología-E-LIX "capaz de revolucionar la minería mundial al convertirla en una actividad limpia, eficiente y generadora de empleo". Su proceso electroquímico patentado elimina la pirometalurgia, reduce un 94% la huella de carbono, permite recuperar más del 95% de los metales y produce cobre y zinc directamente en la mina, reactivando yacimientos abandonados y revitalizando territorios rurales.

Así, la firma elegida para la categoría de 'Desarrollo Internacional ha sido Sata Agromedina. Esta modalidad reconoce los méritos de aquella empresa que ha destacado en su proceso de expansión y consolidación en mercados internacionales. Agromedina es un grupo familiar dedicado a la producción de fresa, frambuesa, arándano, kaki y plantas de vivero, que exporta a más de 70 países. Con volúmenes exportadores destacados en países estratégicos como Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil o Francia, el grupo compite en mercados altamente exigentes consolidando la reputación internacional del sector de los frutos rojos.

Igualmente, ha sido elegida finalista en 'Invest in Andalucía la compañía Moeve. Esta categoría galardona a empresas extranjeras que han realizado inversiones significativas en Andalucía, contribuyendo al desarrollo económico local. Moeve es una compañía energética multinacional centrada en liderar la transición energética mediante hidrógeno verde, biocombustibles y movilidad sostenible.

La compañía ha tenido "un papel decisivo" en la transformación energética de Andalucía y su impacto estratégico en la industria europea. Con 60 años de presencia en la región y cerca de 3.000 empleos directos, la compañía impulsa una inversión histórica de 8.000 millones de euros destinada al desarrollo de hidrógeno verde, biocombustibles avanzados y movilidad sostenible, bajo su estrategia 'Positive Motion'.

La finalista designada en la categoría de 'Trayectoria empresarial* es Antonio España Environment & Recycling. Este reconocimiento homenajea la labor de empresarios, empresarias o empresas que han demostrado una trayectoria ejemplar a lo largo de los años. La firma, con más de 70 años de liderazgo en la gestión integral de residuos se ha convertido en un referente andaluz en sostenibilidad, economía circular e innovación ambiental.

Desde 1954 ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación, superando crisis y cambios normativos gracias a la modernización continua de sus procesos. Cuenta con certificaciones internacionales, innovación tecnológica en fragmentación, digitalización operativa, y mantiene una apuesta por la profesionalización del reciclaje que la convierten en referente nacional.

FASE FINAL DE LOS PREMIOS

Una vez conocidas las seis empresas finalistas en las seis modalidades en cada una de las ocho provincias, corresponderá al jurado principal de los premios elegir las ganadoras en cada una de las categorías. El jurado regional estará presidido por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, portavoz del Gobierno andaluz y presidenta de Andalucía Trade, Carolina España.

Además, las empresas galardonadas pueden usar la leyenda Finalista o Ganadora de los premios Andalucía Trade. Igualmente, se otorga a las finalistas un diploma conmemorativo y a las ganadoras una estatuilla de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, como símbolo de un monumento que tanto ha dado a conocer Andalucía en el mundo.

Los objetivos del Premio se encuentran plenamente relacionados con el Programa Andalucía FEDER 2021-2027 que, en el ámbito del bjetivo Político 1 'Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional'.