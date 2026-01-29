Moreno equipara el funeral de Huelva a "una misa de Estado" que ha albergado "rabia contenida pero con respeto"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, a la llegada a la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). A 29 de enero del 2026 en H - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descrito el funeral religioso que los Reyes de España han presidido este jueves en Huelva por las víctimas del "maldito" accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que se saldó con 45 víctimas mortales, con "una misa de Estado" en la que ha percibido "rabia contenida" entre los familiares de los fallecidos que han asistido, aunque "con respeto".

Así lo ha trasladado el presidente de la Junta en unas declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, tras asistir a este funeral que se ha celebrado en el Pabellón Carolina Marín de Huelva, y al que también han asistido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente, entre otras autoridades.

Juanma Moreno ha señalado que la ceremonia ha sido "muy sobria", y "ha conjugado respeto y, al mismo tiempo, dolor". "Aquí hoy se ha respirado sufrimiento, el dolor de muchas familias rotas, de muchas historias de vida que han quedado truncadas por ese maldito accidente del día 18", ha manifestado el presidente andaluz.

Ha agregado que se le ha "encogido un poco más el alma" cuando ha podido "volver a saludar" a "algunos de los familiares" de las víctimas mortales, que han sufrido "una rotura que nunca se va a superar la vida", según ha lamentado.

Preguntado por el mensaje que le han trasladado esos familiares cuando ha podido conversar con algunos de ellos tras finalizar la misa, Moreno ha explicado que ellos "quieren dos cosas fundamentales", que son, "por un lado, encontrar algo de paz interior, de sosiego dentro del sufrimiento y del dolor que tienen".

Y, por otro lado, ha apuntado que "algunos lo que me han pedido es que se sepa la verdad, que haya transparencia sobre ese accidente, porque para ellos saber lo que ha sucedido en ese accidente es muy importante, porque han perdido un ser muy querido".

"Me piden, algunos incluso me exigen, que presionemos para que sepamos todos toda la verdad, y por qué ha pasado esta desgracia que tanta calamidad, tanto daño y tanto dolor nos ha traído", ha abundado el presidente de la Junta.

REIVINDICACIÓN DE LA "CAPACIDAD DE DIGNIDAD DEL PUEBLO ANDALUZ"

De igual modo, Juanma Moreno ha reivindicado al hilo de este funeral la "capacidad de dignidad que tiene el pueblo andaluz", su "manera de comportarse, la seriedad, la sensatez y la serenidad que somos capaces" de mostrar los andaluces.

También ha considerado que esta ceremonia "prácticamente podríamos decir que es una misa de Estado, una misa funeral de Estado, porque ha estado el jefe de Estado" en ella, y ha valorado que "hemos visto seriedad, rigor, rabia contenida, pero con respeto", así como "una organización digna".

Finalmente, Juanma Moreno ha destacado las palabras pronunciadas en representación de las víctimas por una de los familiares, que "nos han llegado al alma, con un nivel de expresión, de llegar al sentimiento", que ha valorado y que ha vinculado con las "capacidades" que tiene la provincia de Huelva y "toda Andalucía", según ha concluido el presidente de la Junta.