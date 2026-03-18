Moreno reivindica la "operación Renove" en la red sanitaria de Andalucía: "Probablemente la más importante en España"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto oficial de colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil del Juan Ramón Jiménez de Huelva. A 18 de marzo de 2026 en Huelva (Andalucía, España). El nuevo edificio - María José López - Europa Press

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este miércoles que, "en apenas siete años" de gobierno, la administración andaluza que dirige está afrontando "una 'operación Renove' de la red sanitaria" propia de la comunidad autónoma que es "probablemente la más importante que se está haciendo en España".

Así lo ha manifestado el presidente en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno que este miércoles, de forma excepcional, se ha celebrado en Huelva tras el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Materno-Infantil.

Al hilo de ese hito en una infraestructura sanitaria que ha reivindicado como un "gran proyecto", Juanma Moreno ha defendido que, en sus años de gobierno --desde enero de 2019--, la Junta ha impulsado "un plan de modernización, ampliación y mejora como no se había hecho" anteriormente, en "hospitales, centros de salud, consultorios que se habían quedado claramente obsoletos o desfasados" en la red pública analuza.

El presidente ha valorado que se ha dotado de "más y mejor equipamiento" a dichas infraestructuras, al tiempo que ha defendido que se ha "velado por lo mejor" del sistema, que son los profesionales sanitarios, según ha añadido.

Con todo, Moreno ha apostillado que "quedan siempre cosas por hacer", desde la premisa de que, "en el ámbito de la sanidad nunca se completa la obra", porque, "cuando termina de hacer una cosa, tiene un nuevo reto" por delante, teniendo en cuenta que "las necesidades sanitarias son cambiantes, a medida que la población va cambiando sociológicamente".

En esa línea, ha advertido de que la población andaluza, al igual que está ocurriendo con la del resto de España, "se va haciendo más mayor" de media, por lo que "las necesidades sanitarias también son más complejas, diferentes".

Moreno se ha referido entonces al "reto" del envejecimiento de la población que se está produciendo "de una manera dramática", porque "no es lo mismo tener una población joven con menos demanda sanitaria que una población más envejecida", y ha subrayado que una mejora en la esperanza de vida como la que se ha producido deriva también en un aumento de las "necesidades sanitarias".

Además, el presidente de la Junta ha apuntado que la sanidad "no es homogénea en toda Andalucía", y a la vez que al "notable envejecimiento" de su población en algunas zonas hay que atender al "crecimiento demográfico muy importante" que se registra en algunos sitios, lo que obliga a atender "nuevos nacimientos" con más pediatras, según ha venido a agregar.