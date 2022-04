El Museo de Huelva acoge una conferencia sobre descubrimientos en minería prehistórica en la provincia

HUELVA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico organiza este miércoles el I Encuentro Arqueológico en el Museo de Huelva con una conferencia del doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, Mark A. Hunt Ortiz, titulada 'Minería y Metalurgia Prehistórica en la provincia de Huelva. Descubrimientos recientes e implicaciones'.

El encuentro, que se iniciará a las 18,30 horas estará centrado en los avances y perspectivas de la arqueología provincial, donde se hará una introducción sobre los recursos minerales que existen en la provincia de y las evidencias arqueológicas de su explotación y tratamiento en época prehistórica, desde el Calcolítico a la Edad del Bronce, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, se expondrán los resultados más relevantes de las investigaciones realizadas y la situación actual, centrando el interés en los factores de riesgo a los que está sometido este patrimonio y los proyectos de investigación que se llevan a cabo para su estudio, en el que la aplicación de una metodología arqueométrica --desde Fluorescencia de Rayos X a Isótopos de Plomo-- tiene un papel fundamental.

Así, Mark A. Hunt Ortiz es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y alcanzó el grado de Master of Science (Archaeometallurgy) en el Institute of Archaeology (UniversityCollege, University of London/British Museum).

Además, en 1998 obtuvo el Doctorado en Historia, con Acreditación de Doctorado Europeo, por la Universidad de Sevilla con la Tesis 'Minería y Metalurgia Prehistóricas en Andalucía Occidental', por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla en 1999.

Asimismo, Hunt ha realizado, además, estancias de investigación en la Smithsonian Institution de Washington (EE.UU.), en la Universidad de Hamburgo (Alemania) y en el Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello (Italia).

Por otro lado, ha dirigido diversas intervenciones arqueológicas, como las del Monasterio de Nuestra Señora del Buen Suceso (Aznalcóllar, Sevilla), Castillo de Luna (Aznalcóllar), Castillo de San Jorge (Sevilla), Estación Puerta de Jerez, Línea 1 del Metro de Sevilla, Metro Centro (Sevilla), Jardín de Alá (Salteras, Sevilla), Cobre las Cruces (Gerena-Salteras-Guillena, Sevilla), Mina de Isla de Colom (Menorca), Mina de La Turquesa (Tarragona) y Cerro de San Cristóbal (Logrosán, Cáceres).

Actualmente, Hunt es profesor contratado en el Departamento de Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Sevilla, según ha indicado la Junta.