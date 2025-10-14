El Museo de Huelva lleva a los niños ingresados en los hospitales talleres y réplicas sobre la prehistoria

Presentación de los talleres 'El Museo de Huelva en las Aulas Hospitalarias'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La delegada de Salud y Familia, Manuela Caro, y la delegada de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, han presentado este martes los talleres 'El Museo de Huelva en las Aulas Hospitalarias', un proyecto impulsado desde el museo onubense para poder sacar su actividad a diferentes estancias y que llevará la prehistoria a niños ingresados en hospitales onubenses.

Según ha indicado la Junta, esta acción formativa y lúdica tienen como objetivo que los más pequeños "se diviertan y pasen su estancia hospitalaria de forma amena y divertida"". Están diseñados por el Museo Provincial, la Delegación de Cultura y Deporte y la monitora, arqueóloga y emprendedora Ángeles Monteagudo miembro de la empresa Prehistoria Itinerante.

Los talleres versan sobre la prehistoria y se llevarán réplicas de piezas del Museo de Huelva donde los niños "podrán acercarse al maravilloso mundo de las grandes construcciones dolménicas y a las pequeñas figuritas, los ídolos".

"Conocerán cómo vivían nuestros antepasados, cómo cazaban, cómo pintaban. En definitiva, se transportarán a la época donde aún la humanidad no escribía pero nos dejaron su legado de otra forma", han explicado.

Los talleres se realizan el 17 de octubre en la Unidad de Salud Mental Infantil-juvenil del Hospital Vázquez Díaz de 10,00 a 12,00 horas; el 29 de octubre en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez con el mismo horario y el 12 de noviembre el Hospital de Riotinto de 11,00 a 13,00 horas.