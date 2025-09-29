La nueva Oficina de Empleo del SAE de Huelva estará lista en diez meses

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huelva contará en 2026 con una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que irá ubicada en la avenida de Méjico, 9. El edificio que ahora se construye integra las instalaciones previas existentes en el solar, puestas a disposición de los usuarios en el año 2022, resultando así un espacio total de 590 metros cuadrados en los que coexistirán los servicios públicos del SAE y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, las nuevas instalaciones disponen de dos plantas, salas de reuniones, salas de espera, patio y servicios comunes, tanto para los usuarios como para el personal. Se trata de una actuación que cuenta con una inversión pública de 1.300.000 euros y un plazo de ejecución que finalizará en diez meses.

En este sentido, el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, y el coordinador provincial del SAE, Ricardo Panzuela, han visitado la sede con el objeto de supervisar el inicio y el estado actual de las obras, una vez finalizado el procedimiento iniciado por el SAE en 2021 y que terminó con la adjudicación del contrato de obra el pasado mes de febrero a la empresa TR Construya, SL, iniciándose la obra en marzo.

Así, Juan Carlos Duarte ha expresado su satisfacción por "la ejecución de un proyecto que ya es una realidad y una prioridad", y que "conlleva muchos meses de trabajo, de valoración de alternativas y de estudio para ofrecer a los vecinos de Huelva, y de los otros tres municipios que están adscritos a esta sede del SAE, la mejor de las opciones".

"El objetivo es ofrecer una atención más digna y que permita ampliar los dispositivos y servicios con nuevos equipamientos y recursos tecnológicos para la atención integral diaria de quienes buscan activamente un empleo, también a las empresas y trabajadores", ha señalado Duarte.

"Esta nueva sede trata de resolver una deuda pendiente con la ciudadanía ante las incomodidades que sufren a diario los usuarios de la oficina de empleo de Muñoz de Vargas y que evidencia nuestra preocupación e interés por avanzar y apostar sin dilación en todo lo relacionado con la mejora de la calidad de los servicios públicos y que no pueden esperar más tiempo", ha expresado el delegado.

OFICINA SAE-MUÑOZ DE VARGAS

Con la apertura de la nueva oficina de empleo en las inmediaciones del Puerto de Huelva, el SAE inicia un proceso para la mejora integral en la atención a los usuarios que acuden a resolver sus trámites a la oficina de empleo de Muñoz de Vargas, un centro que atiende a un alto volumen de población, con registros anuales que alcanzan en estos momentos las 18.000 demandas de empleo en alta, y con una atención media mensual de 2.500 usuarios.

De este modo, el centro administrativo del SAE, que ahora se construye, permitirá solucionar la situación de masificación del centro de Isla Chica, dadas sus limitaciones físicas. Designado además como Centro de Empleo adscrito al Área Territorial de Empleo ATE Huelva capital, actualmente prestan su servicio 14 efectivos del SAE y 13 del SEPE.

Igualmente, la puesta en marcha de la nueva sede permitirá la ampliación de 27 a 31 puestos disponibles para dar cobertura a la media de 30.000 atenciones anuales y la tramitación media anual de hasta 500 ofertas de empleo.