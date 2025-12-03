Un nuevo programa del SAE beneficiará a 171 onubenses desempleados mayores de 52 años

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, junto a los responsables de las entidades que vienen trabajando en los proyectos integrales para jóvenes. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) va a poner en marcha en la provincia de Huelva una nueva convocatoria del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, destinada en esta ocasión a facilitar acciones de orientación, formación e inserción laboral a 171 onubenses mayores de 52 años, desempleados de larga duración, con acciones de orientación, formación e inserción laboral que desarrollarán cinco entidades en las que el SAE invertirá 771.000 euros.

El programa que comienza se suma a dos convocatorias anteriores, que viene desarrollando el SAE en los dos últimos años. Según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota, estas convocatorias han ido dirigidas, por un lado, a desempleados andaluzes pertenecientes a colectivos vulnerables (como las personas con discapacidad, personas en desempleo de larga duración, mayores de 45 años, personas migrantes, en situación de exclusión social o perceptoras de prestaciones, subsidio por desempleo o Renta Activa de Inserción) y otra a jóvenes menores de 30 años, que sigue en ejecución hasta junio de 2026.

Antes de iniciarse la convocatoria dirigida a personas mayores de 52 años, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, ha reunido a los responsables de las entidades que vienen trabajando en los proyectos integrales para jóvenes que se realizan en la provincia de Huelva, en colaboración con el SAE. Con ellos ha tenido ocasión de hacer un seguimiento, escuchar propuestas y mejoras además de valorar el alcance de las acciones de orientación en inserción que contempla cada uno de ellos.

Con respecto a este encuentro de seguimiento técnico de la convocatoria de jóvenes que sigue en marcha, Duarte, ha destacado "el papel relevante que recae sobre las 18 entidades colaboradoras del SAE, su buena práctica y compromiso responsable, lo que se traduce en los resultados exitosos y en la gran capacidad para resolver incidencias o aspectos que deben mejorarse para convocatorias futuras al generarse en el transcurso diario de la actividad, poniendo de acuerdo las intenciones y circunstancias que rodean a los desempleados usuarios, empresas participantes y la propia naturaleza del programa".

Igualmente, el delegado ha recordado que "el objetivo de los proyectos integrales de empleo sigue siendo mejorar la empleabilidad de los desempleados, especialmente entre el colectivo de jóvenes con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo y de la obtención de su primera experiencia profesional", al tiempo que ha destacado los "importantes recursos y medios dispuestos por el SAE".

En este sentido, Duarte ha manifestado que "con una inversión total en la provincia de Huelva por importe de 6.736.000 euros, este programa ha permitido la contratación de 53 técnicos que vienen facilitando la mejora de la cualificación de más de 1.500 desempleados, estando previsto que, al menos, más de 600 jóvenes puedan lograr su inserción laboral".

El programa incluye actuaciones de orientación laboral como el diagnóstico de empleabilidad y el diseño del itinerario personalizado de inserción que facilite la búsqueda de empleo para los participantes.

INTEGRALES PARA MAYORES DE 52 AÑOS

Los proyectos de las entidades que han resultado beneficiarias serán los promovidos por el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, la Mancomunidad Campiña-Andévalo, Mancomunidad Condado de Huelva, Mancomunidad de Islantilla y la Asociación Nacional de Acogida, que contemplarán actuaciones formativas para la adquisición de conocimientos técnicos y competencias laborales y acciones para la inserción como el acompañamiento en el empleo, preparación para la incorporación laboral, prospección del mercado laboral, captación de ofertas y propuesta de candidaturas de las personas desempleadas participantes, mayores de 52 años.

El programa establece que al menos el 40% de las personas participantes en estos proyectos a las que se les diseñe un proyecto integrado que deberá lograr su inserción laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena. Se trata de proyectos integrales que se ejecutarán en un plazo máximo de 18 meses.